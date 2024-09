Nitro Open Generali, seconda edizione per il torneo

Seconda edizione al Nitro Sport Palace di Piane di Rapagnano, la seconda edizione del Banca Generali Nitro Open, torneo che assunto una valenza tecnica altissima con la presenza di atleti di primissima fascia. Dopo le prime giornate intense di qualificazioni e scontri diretti, saranno proprio i migliori giocatori di prima fascia ad affrontarsi nei quarti di finale e i più agguerriti continuano a contendersi i posti per le semifinali e finali. Un torneo che ha attirato l’attenzione di appassionati del settore con un montepremi complessivo di 5.000 euro. I giocatori di prima fascia, tra i più quotati nel panorama nazionale, affrontano avversari altrettanto preparati, pronti a mettere alla prova le loro abilità sul campo. Ma non solo loro, anche i giocatori di seconda fascia hanno dato spettacolo durante le prime fasi del torneo, regalando emozioni con giocate di altissimo livello e mostrando una crescita esponenziale nel gioco del padel, sport in continua espansione nel nostro Paese. Domenica semifinali e finali.