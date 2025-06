Opere del Crivelli in uno spazio angusto

Da quando la pinacoteca è stata chiusa per lavori finanziati con il Pnrr, le opere più importanti, i polittici di Vittore Crivelli su tutte, sono stati collocati nella sala consiliare con un allestimento che le valorizza e ne fa un’attrazione speciale per i turisti. In compenso, però, la sala consiliare è stata trasferita all’ultimo piano del palazzo comunale (dove non c’è ascensore), in locali angusti e, comunque, inadeguati e del tutto insufficienti ad accogliere il pubblico di cittadini che, solitamente, saluta l’insediamento del nuovo consiglio comunale. Il 9 giugno si conoscerà il nuovo sindaco della città e, contestualmente, sarà necessario anche pensare a una location alternativa per accogliere la prima seduta consiliare che, solitamente, è sempre seguita da un gran numero di persone. Sentendo le ipotesi dei due candidati sindaco, Gionata Calcinari e Rossano Orsili, un’opzione possibile potrebbe essere il teatro ‘Cicconi’ (390 posti), meno l’auditorium ‘Giusti’ avendo una più ridotta capienza (99 posti).