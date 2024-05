"Per Civitanavi strategie giuste e risultati solidi"

Il Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems S.p.A., società attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, riunitosi ha approvato l’andamento dei ricavi operativi consolidati al 31 marzo 2024. Andrea Pizzarulli, Amministratore Delegato di Civitanavi Systems, ha commentato "Ci troviamo di fronte a un trimestre dinamico, che conferma la bontà della strategia di sviluppo e che ci ha permesso di realizzare ricavi operativi al netto della variazione delle rimanenze per prodotti finiti e semilavorati in linea con quanto consuntivato nel primo trimestre dello scorso esercizio, raggiungendo i 6,6 milioni di Euro. Tale risultato mostra una forte resilienza della nostra società nonostante il perdurare di un contesto macroeconomico sfidante e riflette il nostro impegno nel garantire risultati solidi e sostenibili grazie alla continua innovazione dei sistemi e dei prodotti e l’efficienza operativa. Guardando al futuro, sulla base dello scenario attuale, degli indicatori di mercato e le caratteristiche competitive distintive di Civitanavi le tendenze di lungo periodo della domanda nel settore di riferimento restano positive". Al 31 marzo 2024, Civitanavi Systems ha registrato ricavi operativi al netto della variazione delle rimanenze per prodotti finiti e semilavorati in linea con lo stesso periodo dell’esercizio precedente, attestandosi a 6,6 milioni di Euro. I ricavi per servizi ingegneristici e variazione di lavori su commessa rilevano un significativo incremento da 0,3 milioni di Euro al 31 marzo 2023 a 1,1 milioni di Euro al 31 marzo 2024 (+216%). L’incidenza di tale risultato passa infatti dal 5% al 17% dei Ricavi Operativi al netto della variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati, sostenendo gli obiettivi di profittabilità del Gruppo.

Vittorio Bellagamba