Polizia locale, Tofoni se ne va dopo 20 anni

E’ stato un saluto colmo di affetto, di gratitudine, di stima e di amicizia, con un retrogusto di dispiacere, quello riservato al comandante (ormai ex) della Polizia Locale, Stefano Tofoni che, dal 1 aprile, entra in servizio a Perugia, al Comando della polizia provinciale, avendo vinto il concorso per un ruolo importante e un avanzamento di carriera. Ieri, nella sala consiliare, si sono ritrovati gli agenti della Polizia Locale, i dipendenti comunali, consiglieri di maggioranza e minoranza, la giunta, gli ex sindaci Alessandro Mezzanotte e Alessio Terrenzi, i comandanti della Polizia Locale di Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio e Montegranaro, i carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Massimiliano Carrino, la Protezione Civile.

Visibilmente emozionato, Tofoni ha ripercorso i momenti salienti dei dieci anni di comandante (ben venti invece gli anni di servizio in città) ringraziando colleghi, collaboratori e amministratori di ieri e di oggi e la sua famiglia che l’ha sempre supportato e sopportando i suoi orari e ritmi incalzanti. Il sindaco Alessio Pignotti ha rimarcato come sia stato un punto di riferimento e di fiducia, un amico del Comune e personale "sul quale ho sempre potuto contare per la preparazione, per l’innovazione, e, nei momenti di emergenza, a qualsiasi ora. Augurandoti buona vita, ti dico che cercheremo di fare tesoro di quello che ci hai lasciato". Dello stesso tenore le parole dei due ex sindaci.

A Tofoni è stata consegnata una benemerenza della Regione per come ha gestito l’emergenza Covid e una pergamena di ricordo e ringraziamento del Comune.

Marisa Colibazzi