Prevenzione urologica con lo Iom

Prosegue l’attività dello Iom Fermo. Nell’ambito del progetto ‘Ama la vita, difendila’ domani ed il prossimo 6 aprile sarà possibile partecipare e aderire a due appuntamenti importanti mirati alla prevenzione urologica. L’appuntamento di domani di natura informativa, si terrà presso il Centro sociale Rione Murato a Fermo, alle 21 e vedrà il dottor Giacomo Tucci medico urologo andrologo, confrontarsi con il pubblico. Appuntamento da non mancare anche quello in programma per il prossimo 6 aprile nella sede della Croce Verde di Fermo, quando dalle 9 alle 13 verranno effettuate ecografie e visite mediche dallo stesso medico, Tucci. Le visite urologiche comprendono l’ecografia e la visita, si svolgeranno in maniera gratuita (senza limiti di età) dedicando ad ogni paziente 20 minuti di tempo. Le prenotazione possono essere effettuate tramite messaggio watsapp o telefonando al numero 389/0086428. Lo stesso appuntamento si ripeterà il 20 aprile. Paola Pieragostini