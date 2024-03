"Quindicimila pernotti grazie allo sport"

"Nei mesi di aprile e maggio di quest’anno il turismo sportivo sta fruttando oltre quindicimila pernotti alle strutture ricettive di Porto San Giorgio".

Lo dichiara l’assessore allo sport e ambiente nonché vice sindaco Fabio Senzacqua. Con legittima soddisfazione. A lui, infatti, vanno principalmente i meriti per aver portato a Porto San Giorgio tanti ed importanti eventi sportivi: "Eventi – sottolinea lui stesso – che sono il toccasana per un buon andamento del turismo, che è l’attività economica di maggior rilievo per la nostra cittadina le cui strutture però non ce la fanno a tirare avanti solo con i proventi dall’attività balneare per cui si rende necessario destagionalizzare, dedicarsi cioè ad altre forme di turismo anche durante i mesi meno caldi".

"In questo senso – aggiunge l’assessore – un ruolo fondamentale è svolto dallo sport, che garantisce accoglienza promozione e presenze turistiche che sono l’essenza i fondamenti cioè di un sano utile ed efficace turismo".

"Un esempio di turismo sportivo è il torneo di Pasqua – spiega ancora Senzacqua – si svolge da sabato 30 marzo a lunedì primo aprile a Porto San Giorgio è un torneo nazionale di calcio giovanile: arriveranno 650 baby calciatori da svariate parti d’Italia, oltre a loro familiari ed accompagnatori; i bambini giocano e fanno spettacolo, cercando di mettersi in mostra, gli altri un po’ vi assistono e un po’ girano per conoscere la cttà, a sera le strutture ricettive locali fanno il pieno. Al ritorno a casa racconteranno di Porto San Giorgio di fatto promozionandolo".

Gli altri avvenimenti sportivi che hanno contribuito a realizzare le oltre 15.000 presenze sono il campionato nazionale di ginnastica ritmica dal 24 al 28 aprile, il campionato nazionale di Karate 3-5 maggio, 9.10 maggio torneo di basket, 13.18 maggio torneo di basket, 19 maggio regata velica trofeo Sollini, il torne di volley ACSI 29 maggio 2 giugno; 7-8-9 giugno finali nazionali di calcio giovanili. Conclude l’assessore Senzacqua: "E’ giusto evidenziare che queste manifestazioni non accadono così quasi per caso ma che dietro ad esse c’è tutto un lavoro del sottoscritto, del sindaco Valerio Vesprini che sl turismo sportivo punta molto, e di tutta l’amministrazione comunale. Verifichiamo tutte le manifestazioni in fieri a livello nazionale e poi diamo loro la caccia cercando di aggiudicarcele. A volta si riesce altre no". Quest’anno è andata bene.

Silvio Sebastiani