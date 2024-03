Rabbia Simoni: "La Fermana merita rispetto"

La Fermana non molla la questione arbitri. Prima l’esposto al collegio arbitrale, ora il comunicato ufficiale con la firma del presidente Umberto Simoni: "È chiaro a tutti che gli ultimi incontri disputati dalla Fermana hanno portato alla luce situazioni veramente difficili da commentare. Situazioni del tutto negative che ci hanno impedito di ottenere risultati importanti per la nostra classifica. Il riferimento non è solo alle ultime due gare ma tornando indietro di qualche settimana, faccio riferimento alla gara con la Virtus Entella con il gol del vantaggio dei liguri realizzato dopo un evidente controllo con il braccio, segnalato tra l’altro all’indomani da alcuni organi di stampa nazionale". Un episodio che aveva fatto discutere meno del previsto in presa diretta, ma che a giorni di distanza ha fatto la sua parte nell’alterazione generale. "Per quel che riguarda poi il derby disputato ad Ancona e la gara con il Pineto è sufficiente rivedere i filmati degli episodi incriminati per capire come i risultati finali siano stati determinati da certi episodi. Siamo consapevoli che l’errore umano ci può stare in campo, li commettono i calciatori e lo stesso può avvenire anche per il direttore di gara. Ma quando gli episodi sono reiterati, sempre nella stessa direzione e all’interno della medesima gara la situazione diventa particolarmente pesante". Il presidente poi si appella all’orgoglio della città: "Fermo è una città capoluogo di provincia con una tradizione calcistica ultracentenaria, con una media di 1200 spettatori allo stadio anche in una stagione non semplice come questa; per questo non chiediamo altro che rispetto per la storia gialloblù. In nessun modo vorremmo essere agevolati in campo ma quello che chiediamo è un’equità di trattamento perché certi errori eclatanti portano a esacerbare gli animi". I punti ora per la Fermana pesano come un macigno, e vedersi precludere le speranze di salvezza che sono rimaste con errori del genere è difficile da accettare. "Chiediamo quindi la massima equità in una fase così delicata della stagione, ben consapevoli delle nostre difficoltà ma con la volontà di giocarci al meglio, nel rispetto delle regole, le nostre chance di salvezza come merita un popolo orgoglioso e ricco di dignità come quello gialloblù". La lettera è stata accompagnata anche da un video con una compilation delle sviste arbitrali delle gare della Fermana contro Ancona e Pineto: dal mancato rosso a Saco ai tre rigori non dati. Ora però la testa della squadra è alla prossima partita contro il Sestri Levante. I liguri arriveranno a Fermo con un giorno di riposo in meno, ma galvanizzati dalla vittoria contro la Recanatese di lunedì sera. Per i gialloblù, riposo nella giornata di lunedì per poi riprendere gli allenamenti ieri. Intanto oggi verrà presentato con una conferenza stampa il nuovo allenatore della Fermana, già esordiente, Andrea Mosconi.

Filippo Rocchi