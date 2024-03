Ruota panoramica, minoranza all’attacco

"Apprendiamo che l’amministrazione sta valutando l’ipotesi di allestire una ruota panoramica in piazza Bambinopoli": è la premessa di un intervento molto critico nei confronti dell’iniziativa da parte dei consiglieri comunali di opposizione.La loro presa di posizione non riguarda l’iniziativa in sé, bensì il luogo: "Siamo stupefatti da come un’ ipotesi del genere venga anche solo presa in considerazione – affermano –, non per il tipo d’attrazione che possiamo anche condividere, ma per la sua collocazione del tutto inappropriata. Piazza Bambinopoli non è concepita per ospitare strutture del genere. La sua pavimentazione verrebbe danneggiata dai carichi non garantendo la sicurezza adeguata e la stabilità. In secondo luogo, la piazza è l’unico sfogo per una città che nella bella stagione è gia congestionata: mercatini nelle vie del centro, un palco che, come l’anno scorso, occuperà a tempo indeterminato la quasi totalità di piazza Matteotti". I consiglieri di opposizione chiedono: "Dobbiamo sacrificare anche piazza Bambinopoli alla fruizione di famiglie e bambini e rinunciare al suo utilizzo per piccole manifestazioni temporanee?". Così concludono: "Crediamo che ci siano altre posizioni e cioè quelle già dedicate alle grandi attrazioni come il lunapark estivo che da oltre 40 anni fa divertire sangiorgesi e turisti. Sembra che confusione e superficialità la facciano da padrone non solo sui temi importanti quali illuminazione pubblica, porto etc, ma anche su ciò che riusciva meglio all’amministrazione Vesprini e cioè organizzare eventi".