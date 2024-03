Spaccata ai danni della tabaccheria di via Marco Polo, angolo via XX Settembre. L’altro ieri mattina erano le 5 circa quando un signora che stava andando al lavoro ha visto due persone armeggiare attorno e dentro il locale e notato nei pressi una macchina con dentro un complice. Per entrare nella tabaccheria hanno forzato la serranda e poi spaccato il vetro della porta d’ingresso. Una volta dentro hanno fatto razzia di gratta e vinci e sigarette. I carabinieri ricevuto l’allarme si sono precipitati sul posto ma i delinquenti erano scomparsi.