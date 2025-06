’Stand un Comedy’ allo chalet Girfalco. Comicità marchigiana sotto le stelle

La commedia senza filtri, il divertimento che non conosce regole e spesso le infrange tutte lo stesso. È la Stand un Comedy che trova casa allo Chalet Girfalco: comicità marchigiana sotto le stelle di Fermo. A partire da domani sera, accanto al Duomo di Fermo, comincia la nuova rassegna estiva "Stand un Comedy", dedicata alla stand-up comedy Made in Marche.

Una serie di serate a ingresso libero in una location incantevole, con alcuni dei migliori comedian della regione pronti a far ridere e riflettere sotto le stelle. Tra battute taglienti e ironia intelligente, il pubblico potrà godersi lo spettacolo in uno dei luoghi più suggestivi della città. Il calendario completo prevede per oggi Raffaele Pepi & Matteo Foglia. Il 7 agosto tocca a Matteo Ciucci & Alessandro Marini, il 21 agosto di scena Kevin Pizzi & Alessandro Cognigni, per chiudere il 1 settembre con Stephany Aiello & Martina Francucci Lo chalet Girfalco ha arricchito la consueta ed avviata programmazione musicale con questa rassegna che offre tutta la freschezza della stand up comedy in uno spazio unico, tra risate, ottimo cibo, sfiziosi drink ed un panorama mozzafiato. Sempre Stand-Up Comedy anche sulla costa e l’entroterra: doppia rassegna estiva a Porto San Giorgio e Casette d’Ete.

Da un’idea di Ezio Testa, che ha conquistato il pubblico durante l’inverno aprendo ogni data del tour di Giorgio Montanini, nasce una nuova rassegna estiva di stand-up comedy pronta a portare risate e leggerezza sulla costa adriatica. Due appuntamenti imperdibili per gli amanti della comicità live, allo Chalet Venti Venti di Porto San Giorgio fino al 6 agosto, ogni due mercoledì, arriveranno alcuni tra i comici più brillanti del panorama emergente.

A Casette d’Ete si va al Bar Tie Break ogni venerdì, qui il bar diventerà teatro di un’altra rassegna di stand-up comedy, portando la stessa energia e ironia nell’entroterra marchigiano. Sul palco, insieme a Ezio Testa, si alterneranno Simone Luzi, Xhuliano Dule, Antonio Ricatti, Alessandro Cognini, Kevin Pizzi e Francesco Capodaglio. Una line-up variegata, capace di offrire serate sempre diverse, in cui ironia, satira e improvvisazione saranno protagoniste assolute. Per informazioni e prenotazioni: Chalet Venti Venti – Cell 3385652698. Bar Tie Break – Tel 0734096639 Chalet Venti Venti – Lungomare Gramsci, Porto San Giorgio Bar Tie Break – Casette d’Ete.

a.m.