PORTO SAN GIORGIO

Da un’idea di Ezio Testa, che ha conquistato il pubblico durante l’inverno aprendo ogni data del tour di Giorgio Montanini, nasce una nuova rassegna estiva di stand-up comedy pronta a portare risate e leggerezza sulla costa adriatica. Due appuntamenti imperdibili per gli amanti della comicità live: chalet Venti Venti. Dal 4 giugno al 6 agosto, ogni due mercoledì, lo Chalet Venti Venti si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando alcuni tra i comici più brillanti del panorama emergente. Bar Tie Break – Casette d’Ete Dal 13 giugno, ogni venerdì. Anche il Bar Tie Break diventerà teatro di un’altra rassegna portando la stessa energia e ironia nell’entroterra marchigiano. Sul palco, insieme a Ezio Testa, si alterneranno: Simone Luzi • Xhuliano Dule • Antonio Ricatti • Alessandro Cognini • Kevin Pizzi • Francesco Capodaglio. Una line-up variegata, capace di offrire serate sempre diverse, in cui ironia, satira e improvvisazione saranno protagoniste assolute. Cena & Spettacolo: Chalet Venti Venti: cena a base di pizza, con prenotazione consigliata. In alternativa, consumazione obbligatoria per assistere allo spettacolo. Bar Tie Break:consumazione obbligatoria per assistere allo spettacolo. Per info e prenotazioni: Chalet Venti Venti – Cell 3385652698. Bar Tie Break – Tel 0734096639 Chalet Venti Venti – Lungomare Gramsci, Porto San Giorgio Bar Tie Break – Casette d’Ete.