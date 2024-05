Tentato colpo nel calzaturificio Ely Factory: preso uno dei ladri

Hanno atteso il momento propizio e, in modo fulmineo, con un piano probabilmente già studiato a tavolino, si sono introdotti nel calzaturificio Ely Factory per svaligiarlo. Hanno dovuto però fare i conti con il sofisticato sistema d’allarme e il tempestivo intervento del titolare, quindi con quello dei carabinieri, che sono riusciti a sventare il furto e a catturare uno dei componenti della banda un 35enne di origini pugliesi. Il blitz nel calzaturificio, situato nella zona industriale Villa Luciani, ha preso il via intorno alle due di notte e i banditi hanno forzato le porte d’ingresso. Nonostante avessero cercato di manomettere il dispositivo antiintrusione, qualcosa è andato storto e il sistema d’allarme è scattato quando i malviventi erano già dentro lo stabile. Sul posto è subito intervenuto il titolare dell’azienda, insieme agli agenti della vigilanza privata e contestualmente i carabinieri di Montegranaro, che sono riusciti ad arrestare uno dei componenti della banda mentre tentava la fuga. Altri due malviventi incappucciati sono invece riusciti a fuggire probabilmente con l’aiuto di un complice che li attendeva in auto nelle vicinanze dello stabile. L’arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Fermo e poche ore dopo è stato processato con rito direttissimo. Il giudice, nel corso dell’udienza ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere. Gli investigatori dell’Arma hanno chiaramente avviato subito le indagini per dare un nome e un volto agli altri componenti della banda che sono riusciti a fuggire.

Fabio Castori