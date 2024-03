Tu chiamale se vuoi... emozioni

Le emozioni sono reazioni soggettive e spontanee a stimoli esterni o interni e variano secondo lo stato d’animo individuale; vengono espresse attraverso l’espressione facciale, il tono della voce, la tua postura o con gesti ed azioni che forniscono alle altre persone un segnale del nostro stato d’animo. Esprimere le emozioni è cruciale per comunicare con gli altri e rendere chiara la propria condizione emotiva.

Questo ci distingue dall’essere noiosi o monotoni poiché le emozioni sono parte essenziale della nostra vita e ci rendono esseri unici. Le emozioni sono fondamentali per il nostro benessere psicofisico e influenzano il nostro modo di interagire con il mondo circostante. Trattenere o nascondere ciò che proviamo è sempre sbagliato perché potrebbe far esplodere situazioni di forte stress o depressione. Questo turbamento emotivo è dovuto a vari fattori: cambiamenti ormonali, pressioni sociali, ricerca di identità e autonomia. Gli adolescenti spesso si sentono travolti dalle proprie emozioni, e lottano per capirle e gestirle. Tuttavia, questo tumulto interiore è anche un’opportunità di crescita e di autoconsapevolezza. È importante confidarsi con familiari, amici o professionisti per comprendere e gestire al meglio le nostre emozioni, evitando comportamenti dannosi per noi stessi e per gli altri, e spesso è fondamentale aiuto per elaborare le nostre esperienze emotive in modo sano. Per noi adolescenti le emozioni sono come stare sulle montagne russe: alti e bassi, curve improvvise e sorprese inaspettate. L’adolescenza è un periodo di intensa scoperta di sé e del mondo circostante. Si sperimentano tanti sentimenti: l’euforia dell’innamoramento, l’ansia delle nuove sfide, la tristezza delle delusioni e la frustrazione delle pressioni esterne sono solo alcune delle emozioni che affrontiamo quotidianamente. È fondamentale per noi giovani imparare a riconoscere, accettare e gestire le emozioni; questo non è sempre facile e può richiedere tempo e supporto.

Esprimere apertamente le emozioni ci rende autentici e ci permette di connetterci meglio con gli altri. Parlarne con persone fidate o esperte può fornire supporto e guida nei momenti di difficoltà, aiutandoci a elaborare le nostre esperienze emotive in modo sano. Inoltre, riconoscere e accettare le proprie emozioni senza vergogna è un passo importante verso la crescita personale e il benessere emotivo. Non bisogna vergognarsi di ciò che si prova e bisogna fare uscire le proprie emozioni senza aver paura di essere giudicati dagli altri.

Classe II F