Yuasa Battery, oggi si può blindare la vetta

Big match al pala Grotta quest’oggi dove arriva la Emma Villas Siena alle ore 18, per la gara della giornata in A2. Per Grotta potrebbe essere l’occasione giusta per sigillare il primo posto in classifica in stagione regolare, molto importante anche in chiave play-off. Siena è guidata in panchina dall’esperto tecnico marchigiano Graziosi, che dispone di un organico costruito per veleggiare nelle posizioni che effettivamente occupa in graduatoria. Diagonale straniera con il regista francese Nevot (ottimo il suo esordio in Italia) e l’opposto carioca Krauchuk, con intorno a girare una serie di atleti anche made in Marche di assoluto livello. Le due bande che hanno avuto sin qui più spazio sono i fanesi Tallone e Pierotti, oltre al centrale maceratese Trillini. A completare la formazione di partenza l’altro centro ex Bergamo Copelli ed il libero Bonami, a Siena anche nella passata stagione di Superlega; pronto a subentrare quando necessario il martello veneto (ex Padova e Pineto) Milan. Match dell’andata condizionato dall’infortunio occorso a Pierotti (brutto taglio alla gamba nel tentativo di recuperare un pallone vagante con tanto di trasferimento del malcapitato attaccante marchigiano in Pronto Soccorso) con la Yuasa Battery che fu molto brava ad approfittare del dissesto momentaneo della compagine toscana, strappando tre punti pesanti ed importantissimi. Ma coach Massimiliano Ortenzi non si fida affatto e mette in guardia i suoi: "Scordiamoci il match di andata, Siena nel frattempo è cresciuta molto nel gioco e viene da una striscia di risultati utili. Giocano una buona pallavolo, molto veloce, sono solidi in ricezione, dovremo riuscire a minare le loro certezze ed essere consapevoli che sarà una gara difficile". A dirigere la gara il romano Luca Grassia, ricercatore farmaceutico, affiancato dal lombardo Cesare Armandola. Tre i precedenti tra le due formazioni: due i successi di Grotta. Ma sono tre anche gli ex di turno, tutti su sponda Yuasa Battery vale a dire Fedrizzi, Marchisio e Mattei. Inevitabile attendersi il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che, oltre a rappresentare il top di giornata in categoria, avrà anche un significato speciale dal punto di vista sociale. Parte del ricavato dell’evento sarà infatti devoluto ad Anffas Fermana, associazione che da oltre vent’anni è attiva sul territorio con progetti mirati destinati alla tutela e alla promozione dei diritti di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

r.c.