Il sogno realizzato del piccolo Tommaso: suona la batteria sul palco con Dargen D’Amico

Porto Sant’Elpidio, 8 settembre 2024 – Il cartello che mostrava il piccolo Tommaso, 11 anni, mischiato tra il pubblico di una Piazza Garibaldi sold out ha attirato l’attenzione di Dargen D’Amico che si stava esibendo sul palco nel concerto di chiusura dell’estate elpidiense: ‘Fammi suonare la batteria su Onda Alta, con te’.

Dargen è stato al gioco e, prima ha voluto leggere gli altri cartelli dei suoi piccoli e grandi fans dopodiché, avendo chiesto l’età del batterista in erba e appreso che va a scuola di batteria da 5 anni, ha detto: “Dobbiamo riuscire a farlo suonare entro mezzanotte” ha temporeggiato scherzoso.

Dopo pochi minuti, Tommaso sul palco ci è salito davvero e, affiancato dal batterista del gruppo di Dargen D’Amico, ha potuto coronare il suo sogno di suonare la batteria per ‘Onda lunga’.

L’espressione seria e concentrata, per niente intimidito dalla marea di gente che aveva davanti, Tommaso se l’è cavata egregiamente, riscuotendo il plauso dello stesso artista che, intrattenendosi con lui, ha anche dovuto recuperare a un simpatico rimbrotto di Tommaso per un mancato autografo in occasione di un altro concerto (a RisorgiMarche) cui il piccolo batterista aveva assistito.

Un siparietto che ha reso felice il piccolo Tommaso, divertito il pubblico e che ha confermato la disponibilità del cantante nel rapportarsi con i suoi fans nel corso di una serata evento che ha visto una partecipazione di pubblico straordinaria facendo di Porto Sant’Elpidio una città ‘dove si balla’, parafrasando l’altro tormentone di D’Amico.

Quello del cantante ed ex giudice di X Factor è stato l’ultimo di tre concerti tutti targati ‘Festival di Sanremo’ che hanno vivacizzato il mese di agosto della città del Fantasanremo, partendo da Alfa, passando per IlTre e Clara, con gli inevitabili incontri degli artisti con i creatori del fantasy game legato al festival della canzone italiana.