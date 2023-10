Due ragazzi aprono un negozio in centro a Fermo: "Possiamo chiamarli eroi"

Fermo, 24 ottobre 2023 – Piccoli segnali positivi nel cuore del centro storico, in mano a giovani coraggiosi. Ha aperto lo scorso fine settimana un negozio di sneakers di tendenza e già i giovanissimi hanno affollato il locale e acquistato scarpe, oggetto del desiderio degli adolescenti di oggi. Un negozio che mancava e così ci hanno pensato Marco Salvucci ed Emanuele Summo, giovanissimi pure loro, con uno spazio non solo in negozio ma anche online, dove propongono offerte e last minut per conquistare la scarpa dei sogni.

I giovani Marco Salvucci ed Emanuele Summo insieme al sindaco di Fermo Paolo Calcinaro davanti al negozio in piazza

A loro è arrivato l’abbraccio del sindaco Paolo Calcinaro che ha commentato: "Marco ed Emanuele hanno fatto tanto: giovanissimi e con le idee chiare hanno portato il loro negozio di sneakers di tendenza in piazza del Popolo. Lo voglio dire subito: chi fa commercio nei centri storici, ma chi fa commercio in generale, oggi è una sorta di eroe. E voglio ringraziarli tutti: il nostro centro storico, come tantissimi in Italia, fa i conti con la dura realtà, ovviamente, tra proprietari che non affittano o lo fanno a canoni non da mercato, tra attività che vedranno presto la pensione o che non riescono ad emergere, caro bollette e prezzi". Il sindaco ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, ci sono settori che resistono e la speranza è che ci siano ancora segnali di ripresa: "Il food in centro va bene, va alla grande grazie alla qualità e al sacrificio di aperture prolungate e, con questo spirito, non può che andare bene. Il commercio ha e avrà le sue sofferenze, quindi l’invito per tutti, anche per il prossimo Natale, è di acquistare nella propria comunità. È un modo di farne parte e sostenerla. E forza a Marco ed Emanuele e a tutti quelli che come loro che scommettono su prodotto, passione e futuro". Un segno tangibile di chi quindi lotta e ci prova, nonostante tutto.