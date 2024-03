Nuovo cda della Tod’s, le scelte di Della Valle: addio a Chiara Ferragni

Fermo, 28 marzo 2024 – Non è l’unica assente di peso nella lista dei consiglieri uscenti riproposti per il rinnovo del Cda diffusa oggi dal Gruppo Tod’s in vista dell’assemblea del 24 aprile ma, inevitabilmente, l’attenzione si è concentrata sull’assenza di Chiara Ferragni. Un’assenza che fa rumore perché trattasi di un personaggio pubblico che, negli ultimi mesi, è stata al centro di mille polemiche, anche se va la posizione di Diego Della Valle riguardo le vicende che avevano fatto finire nell’occhio del ciclone la Ferragni, è sempre stata all’insegna di un grande aplomb.

Non una parola di condanna, non un giudizio, non un commento, ma solo l’invito rivolto a tutti, a pazientare e attendere gli sviluppi giudiziari. "Con noi è sempre stata correttissima. I processi si fanno nelle sedi adeguate" è stato il diplomatico refrain del presidente Della Valle. E, mantenendo la linea, non appena diffusa la notizia della estromissione della Ferragni dal Cda di Tod’s, Della Valle non ha commentato un passaggio che, nelle dinamiche della governance, non avrebbe niente di eclatante.

La Ferragni era stata nominata nel board di Tod’s nella primavera del 2021, per il triennio 2021-2023, scaduto il quale non c’è stato il rinnovo. Punto. Si ricorderà che Tod’s aveva subito risentito positivamente dell’effetto Ferragni, facendo volare il titolo in borsa. Un entusiastico volo delle quotazioni Tod’s quantificato in quasi 100milioni di euro.

Come componente del Cda, tuttavia, l’influencer non aveva affatto brillato, primeggiando piuttosto per le ripetute assenze (3 presenze su 17). Oltre a lei, sono fuori dal board anche nomi eccellenti, amici di lunga data di Della Valle, che sono stati una presenza costante negli anni nel Gruppo: Luca Cordero Di Montezemolo (ex presidente Ferrari), Luigi Abete (ex presidente Bnl), Pier Francesco Saviotti.

La lista di maggioranza è stata presentata dall’azionista Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C rl, titolare complessivamente di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale di Tod’s Spa. Nella lista figurano nell’ordine, Diego Della Valle, Maria D’Agata (group general counsel Intercos, uno dei principali operatori btob a livello globale, nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici), Andrea Della Valle (vice presidente Tod’s), Emilio Macellari, Cinzia Oglio, Mara Vanzetta, Raffaella Viscardi, Vincenzo Manes e Romina Guglielmetti.