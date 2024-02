C’era una volta il mattone, boom di case all’asta. “Tiene il mercato del lusso"

Fermo, 24 febbraio 2024 – Ha girato il mondo Agim Berisha, è nato in Kosovo, ha vissuto e lavorato a Londra, è stato a lungo sul lago di Garda e poi ha deciso di vivere a Lido Tre Archi, perché qui, dice, c’è il mare, la bellezza, la semplicità e gente che si conosce e si saluta. Un’esperienza in controtendenza quella di Agim che ha scelto di far crescere qui i suoi quattro figli: "Lavoro da una vita nel ramo immobiliare, racconta, conosco bene le dinamiche delle città e mi rendo conto di dove va il mondo. Qui ho capito che il mondo è tranquillo, c’è grande serenità, ci sono problemi come ovunque ma c’è anche una grande qualità della vita".

Agim ha aperto nel cuore di Lido Tre Archi una sede dell’agenzia nazionale Agl, che si occupa del mercato delle aste immobiliari, è in grado di fotografare la situazione: "In questo momento sono circa 300 le case all’asta nel fermano, solo nell’ultima settimana se ne sono aggiunte altre 30. Spesso sono situazioni che mettono a rischio i quartieri, se ci sono appartamenti vuoti e abbandonati si rischia l’occupazione abusiva. Se ci sono residenti morosi, finisce che le spese di condominio vanno a gravare su tutti gli altri. Sanare queste cose porta beneficio a tutti, noi siamo nati proprio per dare a chi vuole la possibilità di accedere la mercato delle aste e mettere in regola situazioni delicate". Capita che ci siano condomini di venti appartamenti e magari quindici inquilini non paghino il condominio: "Succede che gli latri cinque finiscono per pagare le spese di tutti, anche 200 euro al mese. Ecco, io credo che il mercato delle aste sia una situazione da monitorare, gestire al meglio, con le procedure difficilissime e molto lunghe che ci sono di cui ci occupiamo noi, dall’inizio alla fine".

Diversi gli immobili all’asta anche nel territorio che va da Porto Sant’Elpidio a Sant’Elpidio a Mare: "A Montegranaro ci sono anche ville di lusso e capannoni, fotografia di una crisi economica che da qualche investe un settore preciso, quello calzaturiero, che ancora mostra qualche fatica. Io credo che riuscire a risolvere tante situazioni porti anche benefici ai territori, in termini di sicurezza, di tasse regolari, di una vita più regolata e di quartieri sotto controllo". Il rischio, spiega Agim, è che chi accede alle aste si possa scoraggiare o avere rischi grandi: "Bisogna capire se su quelle case ci sono costi occulti di cui si dovrà far carico il nuovo acquirente, capire se la struttura è solida o ha bisogno di interventi, sono casa che costano anche il 70 per cento in meno del loro valore reale ma bisogna sapersi muovere, noi ci siamo specializzati in questo".

A Fermo la collaborazione è con l’agente immobiliare Luciano Trapananti che spiega: "Il mercato delle case di lusso è stabile, quello degli immobili medi invece stenta, i mutui sono ancora molto alti, gli acquisti all’asta sono l’occasione per chi sogna una casa di proprietà ma non può permettersi di accedere al mercato tradizionale". Agim ribadisce che il contesto ideale è Lido Tre Archi: "Qui ho trovato la medicina che tutto cura: il verde, la possibilità per i miei figli di uscire in bicicletta, per vivere sereni e crescere con le persone che ancora salutano, ti conoscono, ti danno uno sguardo. Sarò contro corrente ma questo è quello che ho capito, in tanti anni di viaggi".