Il Gruppo Tod’s continua a crescere, Della Valle: “Grazie a dipendenti e collaboratori”

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 12 marzo 2024 – Il Gruppo Tod’s archivia un eccellente 2023 che ha fatto registrare un risultato netto di 50 milioni di euro, pari al 4,4% dei ricavi. Analizzando i dati del bilancio, nel corso dell’esercizio 2023, il fatturato consolidato del Gruppo Tod’s ammonta a 1.126,7 milioni di euro, in crescita dell’11,9% rispetto al 2022. A cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi del 2022, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sarebbero pari a 1.147,5 milioni di Euro, con un incremento del 14,0% rispetto al 2022.

Questi dati implicano una crescita del 7,5% a cambi costanti nel solo quarto trimestre dell’anno, trascinata dal canale retail (+11,9%). Tutti i marchi del gruppo del lusso Made in Marche hanno registrato, a cambi costanti, una crescita a doppia cifra dei ricavi.

Eccellenti i risultati del marchio Tod’s, sempre più ricercato per il suo stile raffinato e moderno. Anche il marchio Roger Vivier è andato molto bene, registrando anche in questo esercizio un solido tasso di crescita a doppia cifra. L’azienda esprime soddisfazione anche per i marchi Hogan e Fay.

I ricavi sono cresciuti in tutte le aree geografiche, con risultati particolarmente brillanti nei mercati principali del Gruppo. Il mercato domestico e quello europeo hanno confermato una crescita a doppia cifra. Il mercato americano ha registrato nell’esercizio ricavi superiori a quelli dello scorso anno. Anche il mercato cinese è cresciuto a doppia cifra.

Positivo anche l’andamento dell’area "Resto del Mondo", trascinata dagli eccellenti risultati del Giappone. Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del Gruppo, ha così commentato: "Sono molto soddisfatto dei risultati oggi presentati; nell’esercizio 2023 il nostro Gruppo ha registrato una crescita a doppia cifra dei ricavi ed un forte miglioramento della redditività. Tutti i marchi sono cresciuti a doppia cifra, a cambi costanti. Siamo molto contenti di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo dati a inizio anno, pur all’interno di un contesto macroeconomico non facile a livello internazionale. Questi numeri confermano la bontà della strategia che stiamo seguendo per rendere i nostri prodotti sempre più speciali, di grande qualità e molto desiderabili".

In merito alle prospettive dell’azienda Diego Della Valle ha aggiunto: "I prossimi anni ci vedranno impegnati nel consolidamento dei singoli marchi e anche per questo abbiamo ritenuto strategicamente importante condividere questo progetto con il fondo L Catterton portando il Gruppo fuori dalla Borsa, istituzione con la quale abbiamo sempre avuto eccellenti rapporti. Confermiamo anche la grande sensibilità per tutte le tematiche legate alla sostenibilità promuovendo molti progetti e iniziative utili a migliorare la qualità della vita delle persone e del territorio. Colgo l’occasione per complimentarmi e ringraziare tutti i nostri collaboratori e dipendenti ".