Moda scarpe 2024, dai fiocchi al patchwork: ecco le nuove tendenze al Micam

Fermo, 18 febbraio 2024 – Nel corso del Micam verrà presentata la prima Area di Tendenze guidata dai dati e dall’intelligenza artificiale per una fiera internazionale. Come servizio esclusivo offerto da Micam, questo progetto data driven nasce dal desiderio di migliorare l’esperienza dei visitatori fornendo loro le indicazioni più affidabili sulle tendenze stagionali per ottimizzare i loro acquisti.

Dai colori ai dettagli: le tendenze moda presentate al Micam

Questa Buyer’s guide traduce il desiderio di innovazione volto a soddisfare le esigenze di un settore in continua evoluzione. Micam vuole far guardare avanti, facilitando le decisioni con le ultime tecnologie, aiutando a incrementare il business e a ridurre l’impatto ecologico con più best-sellers e meno merce. Micam collabora con Livetrend, start-up all’avanguardia nella previsione delle tendenze basate sui dati. La Buyer’s guide comprende le tendenze stagionali, organizzate in colori, materiali, dettagli e suddivise in categorie must-have per donna e uomo.

Delicata & cozy

Questa tendenza per l‘autunno- inverno 2024 è un‘ode alla delicata bellezza della vulnerabilità umana, nelle sue forze e fragilità. Con Tender Frost, la nostra sensibilità e emotività si traducono in prodotti che incarnano grazia e raffinatezza, esplorando il nostro nucleo intimo e sensibile. I materiali della tendenza formano una sinfonia tattile ed esplorano la morbidezza e la delicatezza dei rasi, di pelli morbide e burrose, di pellicce e tessuti a maglia. Realizzati con un’attenzione meticolosa ai dettagli, le calzature di questo tema includono stringature, sottili arricciature e delicati fiocchi che accentuano l’ispirazione romantica e sognante. I colori neutri e sofisticati, si ispirano alle mattine d’inverno con ghiaccio e brina che attutiscono suoni e colori.

Heritage raffinato

Questo trend per l’autunno inverno 2024 è il portale di un‘epoca passata, intrisa di nostalgia e del fascino senza tempo della vita di campagna. Ispirandosi alla tendenza old-money, questa collezione offre una miscela armoniosa di eleganza raffinata e fascino rustico. La tavolozza tesse un ricco arazzo di toni terrosi ed evoca un senso di calore, di comfort e uno stile senza tempo. I materiali raccontano una storia di artigianato, dove ai patchwork e pelli naturali si aggiungono texture familiari come righe e quadri, mentre le punzonature e gli elementi ricamati rendono omaggio allo stile classico: fusione di tradizione e lusso. I dettagli come i cinturini a T e “apron toe” riflettono un‘estetica preppy, mentre le raffinate fibbie in metallo conferiscono al look un senso di sobria eleganza.

Futuro minimalista

Radicata nello spirito del minimalismo, questa tendenza per l’autunno-inverno 2024 immagina il domani fondendo il comfort ingegneristico con un tocco di eleganza futuristica. I materiali puliti ed eleganti, gli accenti metallici e gli elementi trasparenti sono una testimonianza di innovazione e modernità. I dettagli tecnici e imbottiti aggiungono un comfort lussuoso e danno la sensazione di un viaggio antigravitazionale nello spazio. Le caratteristiche stilizzate richiamano la precisione del design dello space age degli anni sessanta, ma con una visione più moderna e tecnologica. Immaginando il look dei futuri pionieri lunari, il trend cattura il fascino dell‘ignoto in stili altamente puliti e raffinati. I colori freddi sono fondamentali ed esplorano una tavolozza di grigi, toni crepuscoli, menta e il blu profondo, che riflette i misteri dell’universo.

Racconti di sopravvivenza

Questa tendenza nasce dalle ceneri di un mondo post apocalittico, nuovo regno per fuorilegge e ribelli. In questo trend, le scarpe raccontano avventure audaci di sopravvivenza e di coraggio, incarnando lo spirito di coloro che sono sopravvissuti alla crisi. Realizzati con materiali usati, fusi e screpolati, i look portano le cicatrici di un lungo viaggio e incarnano la bellezza grezza che si trova all’indomani della distruzione. La palette dipinge un paesaggio grintoso: toni di fango, scuri e profondi abbinati ad intense sfumature di rosso, simbolo un mondo cambiato per sempre. Come dettagli, le fibbie e le cinghie protettive fungono sia da elementi funzionali che rappresentano una fusione tra moda e utilità. Lo stile del prodotto, solido ed audace, contribuisce a creare l’estetica ribelle, ispirata da uno spirito indomito e grunge.

Notti ghiacciate

Un viaggio celestiale che ci trasporta in una notte stellata piena di momenti mistici e magici. Incarnando l’incanto di un cielo notturno baciato dalla brina, questa collezione cattura l‘essenza di un paese delle meraviglie invernale e notturno, dai colori ghiacciati e crepuscolari. La palette della tendenza è caratterizzata da argenti, grigi, neri e toni freddi dei blu. Dalle finiture metalliche, alle trasparenze e giochi di reti luccicanti, i pezzi chiave del trend brillano di un’eleganza eterea ed ultraterrena. Dettagli scintillanti, come cinturini di strass e gioielli, aggiungono un tocco di opulenza celestiale e conferiscono uno spirito festivo ed raffinato. Celestial Snow ci ricorda una danza tra le stelle con calzature di grande eleganza, dal design pulito ma con riflessi scintillanti.

Eleganza di cuore

Entrate nell‘incantevole mondo di Treasured Tales, che intreccia perfettamente la nostalgia e l‘allure old-money di tendenza. Questo tema incarna l‘essenza delle vacanze invernali con i suoi modelli preppy e chic, trasportandoci in un‘epoca passata piena di momenti magici. Realizzate con pellami di alta qualità o impreziosite da sontuosi velluti e intricati jacquard, le scarpe si trasformano in capolavori del bello e ben fatto. La palette presenta colori indulgenti , dalle tonalità gioiello e calde sfumature dorate che esaltano il senso di opulenza e calore festivo. Dai dettagli preziosi come perle e cristalli alle fibbie tradizionalmente dorate, la tendenza Treasured Tales incarna i ricordi più cari del passato, i momenti passati in famiglia, con una nostalgia senza tempo.