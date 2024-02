Micam 2024 al via tra crisi e guerre, la fiera apre i battenti in un contesto difficile

Fermo, 18 febbraio 2024 – In un contesto congiunturale particolarmente difficile si alza oggi il sipario del Micam. Da oggi a lunedì a Fiera Milano (Rho) in arrivo buyer da 150 Paesi. Con 923 brand, di cui 464 italiani e 459 internazionali, provenienti principalmente da Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo, la manifestazione si presenta con la sua carica di prestigiose novità di prodotto con importanti new entry come Bruno Magli, Plein Sport e Katy Perry Collections e di occasioni uniche per informarsi sui trend del settore.

Per la Presidente di Micam e Assocalzaturifici, Giovanna Ceolini: "La qualità e il successo di una manifestazione fieristica si misurano su un doppio binario, la vocazione a generare innovazione e la capacità di attrarre gli operatori professionali da tutto il mondo. A queste due variabili, Micam aggiunge anche il fronte della sostenibilità e un grande momento di aggiornamento professionale. L’appuntamento di febbraio oltre ad essere dunque la verifica dello stato di salute del comparto calzaturiero, rappresenta l’occasione imperdibile per cogliere in anteprima i trend di un settore che, con oltre 14 miliardi di euro e più di 72.000 addetti, rappresenta la spina dorsale del made in Italy manifatturiero. Il Made in Italy è da sempre il fiore all’occhiello della nostra manifestazione e sono felice di poter annunciare che sarà proprio il ministro Adolfo Urso ad inaugurare Micam e le altre fiere concomitanti".

Si conferma anche in questa edizione, l’area di Micam x, l’innovation hub di Micam Milano, curato da Spin360, società di consulenza specializzata nello sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili e di soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico e organizzativo. Questo spazio sarà ancora una volta dedicato ai quattro temi chiave Art, fashion, heritage and future, Trends and materials, Sustainability e The future of retail che saranno esplorati da guru ed esperti del settore. In particolare, quest’anno saranno di grande interesse le interviste dirette a importanti voci internazionali. Tra queste, Giuseppe Stigliano, Global Ceo of Spring Studios, imprenditore e docente presso diverse università e business school e alla guida un team di oltre 200 talenti con competenze su strategia di business. Il futuro del settore calzaturiero italiano è caratterizzato da grandi cambiamenti strutturali e tecnologici che già oggi ne stanno determinando l’evoluzione, sempre a stretto contatto con una tradizione ricca di qualità che continua a riscuotere successo a livello internazionale.

Per raccontare i cambiamenti del settore e rendere omaggio alla Giornata dedicata al Made in Italy, indetta dal Ministro Urso il 15 aprile prossimo, MICAM presenta Made to be collectible, una mostra curata da Orietta Pelizzari e Matteo Bardi e dedicata a prodotti d’avanguardia, realizzati dall’intelligenza creativa italiana che uniscono manuale, artistico e tecnologico. In queste creazioni l’Intelligenza Artificiale (AI) si sposa con quella umana (HI) con il fine di realizzare prodotti di eccellenza, durabili nel tempo e, per questa caratteristica e per la loro qualità, collezionabili come vere e proprie opere d’arte.