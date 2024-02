Le sfide del Micam: calzaturiero da tutelare. La Regione: fondi per il digitale

Fermo, 19 febbraio 2024 – Un cauto ottimismo caratterizza i giudizi degli imprenditori al termine della giornata di ieri che ha inaugurato l’edizione di febbraio 2024 di Micam.

Nel corso della mattinata la più importante rassegna calzaturiera al mondo è stata inaugurata dal Ministro delle Imprese e del Made In Italy Adolfo Urso il quale ha sottolineato l’importanza del settore calzaturieri nell’ambito del Made in Italy e le misure che il Governo intende attuare per supportarne lo sviluppo.

Il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli

L’imprenditrice del fermano Annarita Pilotti presidente di Confindustria Moda ha richiesto al Ministro un intervento per definire, nel più breve tempo possibile, la soluzione al problema dei crediti d’imposta che interessa anche moltissime aziende del fermano. Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli intervenendo al convegno organizzato dall’ente d’intesa con la Camera di Commercio attraverso l’azienda speciale Linea dal titolo: “Il futuro del settore calzaturiero, tra digitalizzazione e sostenibilità – ha sottolineato – l’importanza che riveste il comparto calzaturiero nell’ambito del sistema economico marchigiano. Un patrimonio che deve essere conservato e tutelato”.

L’assessore Andrea Maria Antonini, ha aggiunto: “La Regione ha deciso di destinare attraverso appositi bandi la somma di cinque milioni di euro per agevolare la digital transformation. Per quanto riguarda la questione legata al riconoscimento del credito d’imposta mercoledì sarò a Roma nella sede del Ministero dove si svolgerà una riunione del tavolo tecnico e in quella circostanza chiederò quali sono le iniziative che intendono adottare per la soluzione del problema”. Donato Iacobucci docente dell’Università Politecnica delle Marche, ha illustrato alcuni dati del settore mentre Francesca Orlandi presidente di Linea ha illustrato alcuni esempi concreti di come le aziende stanno attuando la sostenibilità come ha fatto anche Federica Melchiorri del calzaturificio Gal.Men di Montegranaro. Gaetano Ascenzi, direttore operativo del Digital Innovation EDIH4Marche, il ponte tra impresa, ricerca e finanza è stato l’ospite dell’incontro ‘Un caffè insieme’, format snello che permette agli imprenditori di interagire con l’esperto, è Gaetano Ascenzi, direttore operativo del Digital Innovation EDIH4Marche, il ponte tra impresa, ricerca e finanza. “Compito della struttura pensata dal mondo confindustriale – ha detto il presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani – è di formare e supportare le aziende nel campo dell’applicazione di tecnologie 4.0”.