L’ultima trovata per attrarre turisti, a Smerillo ecco le case sugli alberi

Smerillo (Fermo), 22 settembre 2023 – Il Comune di Smerillo, nel Fermano, ha ottenuto un finanziamento di 600mila euro per la messa in opera di cinque case panoramiche da costruire sugli alberi per finalità turistiche. Si tratta di un progetto pilota, che potrebbe essere replicato in altre aree di interesse paesaggistico.

L’idea è nata dal sindaco di Smerillo, Antonio Vallesi, durante il lockdown e dopo la fase di progettazione, che ha definito anche le linee guida per la sicurezza e il rispetto dell’ambiente, ora è destinata a prendere forma. Nel progetto si prevede di realizzare cinque case sull’albero antisismiche e dotate di comfort e servizi (wi-fi, pannelli solari, vetrate panoramiche e servizi igienici a impatto quasi zero) in cinque punti di grande valore paesaggistico nel bosco a ridosso del castello di Smerillo, dal quale è possibile ammirare il paesaggio dai monti Sibillini fino alla distesa blu dell’Adriatico.