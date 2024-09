Dermocosmesi innovativa. “Il potere dello zafferano”

Fermo, 11 settembre 2024 – Capita che da un momento decisamente negativo vengano fuori straordinarie opportunità, da una pausa forzata la vita che prende una piega diversa. È la storia di Fabiano Vesprini, originario di Grottazzolina, 50 anni, qualche anno fa si è trovato a far fronte ad una malattia seria e ha capito che poteva dare alla sua storia una direzione nuova.

Oggi Fabiano è fondatore di una start up innovativa, Red Saffron Milano, per la produzione di dermocosmetici anti age che hanno nel loro cuore un prodotto che vale oro: lo zafferano. Racconta Fabiano: “Ero ricoverato a Milano e ho avuto modo di confrontarmi con molti medici, in particolare ho conosciuto un dermatologo e poi un medico estetico ma anche un medico ayurveda, un esperto di medicina indiana. Mi hanno fatto capire il valore dello zafferano, le proprietà curative e antinfiammatorie di un prodotto che costa 25 mila euro al chilo. Ho cominciato a studiare, abbiamo messo a punto i primi prototipi, l’azienda è comunque rimasta a Grottazzolina dove c’è mia sorella”.

Un laboratorio di Fano supporta la ricerca di Fabiano, ne sono usciti prodotti che hanno 18 principi attivi, niente alcol, pochissima acqua: “Io vengo dal mondo della moda, ho lavorato sempre nell’ambito della bellezza, per me è stato un esito naturale. Adesso stiamo promuovendo la nostra azienda che ha avuto già moltissimi riconoscimenti come start up innovativa. Molte bellissime donne ci hanno scelto, tra le nostre testimonial c’è la cantante Giorgia, con Rocio Munoz siamo stati al festival del cinema di Venezia e poi Vittoria Puccini e Matilde Brandi”.

In due anni di storia tanti passi avanti sono stati fatti, il primo fatturato si è attestato intorno ai cento mila euro. L’azienda è presente nelle maggiori fiere di settore, si vende per ora nelle farmacie, nelle profumerie di alta gamma, nei centri estetici, da poco c’è stato l’interessamento del centro commerciale Harrods di Londra: “Abbiamo messo a punto l’intera gamma per la cura del viso, racconta ancora Fabiano, dalla detersione fino al trattamento delle pelli irritate, adesso stanno nascendo anche prodotti per il corpo. Siamo molto felici del percorso che stiamo facendo, quello che è certo è che si tratta di prodotti del tutto naturali, un rituale di bellezza completo che vede l’uso, dopo lo zafferano, del tartufo e dell’uva, ad esempio. Siamo felici dell’attenzione che abbiamo, la nostra ricerca ci garantisce il 95 per cento di rigenerazione cutanea grazie alle nostre creme e questo era l’obiettivo che cercavamo”.