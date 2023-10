Genitori separati, come calcolare le spese per il mantenimento dei figli

Fermo, 20 ottobre 2023 – Litigano gli ex coniugi sulle spese per i figli, si accapigliano sul costo del dentista, dei libri di scuola e della patente da prendere. Ecco allora che diventa fondamentale l’aiuto dell’avvocato, un po’ psicologo e un po’ consulente finanziario. Parte da qui l’idea di Diletta Renzi, 30 anni, praticante avvocato, con l’esame di abilitazione in programma per dicembre.

Diletta ha lavorato un anno per mettere a punto il sito www.spesestraordinarie.it, proprio per sostenere e stare vicini agli ex coniugi nel calcolo delle spese dovute per i figli, per provare a smorzare i conflitti e dare serenità a tutto e tutti: "Dopo un anno di studio, di lettura di ogni protocollo, confronto e lavoro col mio amico Riccardo, è finalmente online il mio sito, il primo e unico sito web che aiuta i genitori a conoscere, gestire e calcolare gratuitamente le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento dei figli. L’idea è nata dall’esigenza di uniformare i numerosissimi protocolli d’intesa stipulati tra tribunali e Coa e aiutare i genitori separati, divorziati ed ex conviventi a consultare delle chiare tabelle informatizzate ed eseguire il calcolo di rimborso direttamente dal sito con la propria percentuale di spesa, in maniera semplice e intuitiva".

Su spesestraordinarie.it, già attivo all’indirizzo indicato, sarà inoltre possibile trovare una sezione in cui aggiornare facilmente l’assegno di mantenimento agli indici Istat e un’altra con le Faq (domande e quesiti, ndr) più comuni che potrà essere consultata e utilizzata per segnalare novità, domande e aggiornamenti.

Diletta racconta che a ispirarla sono state proprio le innumerevoli chiamate dei clienti: "Lavoro per uno studio che si occupa principalmente di diritto di famiglia, ho fatto io stessa un master su questo e sono appassionata del settore. Ho avuto il supporto del consiglio dell’ordine: la questione non è di poco conto. Per i genitori separati si tratta di una materia sempre controversa e di difficile gestione, nel sito ci si può orientare per capire come comportarsi. È chiaro che non è un progetto che va a sostituirsi al parere legale, ma almeno c’è un orientamento generale utile a capire e a organizzarsi.

Per la prima volta si informatizzano informazioni che vagavano su documenti di tribunale, con chiarezza di interpretazione e soluzioni alle problematiche di ogni giorno". Il sito è del tutto gratuito.

Diletta ha classificato, informatizzato e tabellato ogni spesa per il mantenimento dei figli, rendendo possibile eseguire il calcolo, con la propria percentuale di spesa straordinaria, direttamente dalla pagina online.

"Non è una cosa di poco conto – conclude Diletta –, ci sono genitori che fanno davvero fatica a gestire i costi di una separazione. Con questo sito almeno proviamo a dare risposte a dubbi e perplessità, in un momento della vita delle persone di grande delicatezza".