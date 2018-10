Ferrara, 1 ottobre 2018 – Ferrara sulla pelle del Kleb Basket. Sostituita la skyline della città campante sulle divise della stagione passata, quest’anno la Bondi per la stagione 2018/2019 vestirà i diamanti, letteralmente. È proprio la distintiva facciata dell’omonimo Palazzo dei Diamanti, per questo anche sede della presentazione ufficiale, il particolare tutto estense che accompagnerà la truppa di coach Bonacina in giro per i palazzetti d’Italia. Bianche e blu, rispettivamente per le partite casalinghe e in trasferta, le nuove divise da gioco fanno il loro ingresso indosso a due modelli d’eccezione: capitan Tommaso Fantoni e Mike Hall, ormai anche loro simboli della città.

«Siamo al punto di partenza – spiega il patron Francesco D’Auria riferendosi a domenica, quando la Bondi sarà ospite a Treviso per la prima di campionato –. Domenica avrà inizio l’avventura in cui queste maglie ci accompagneranno». Il look rivisitato e intimamente cittadino per dire che: «il Kleb è Ferrara anche nel suo aspetto esteriore» come afferma il vicepresidente Marco Cocchi. Con questa divisa si fondono quindi mondo della moda e del design e mondo sportivo di cui: «condividiamo i principi e i valori del gruppo giovane che questa squadra rappresenta – aggiunge Monica Bacilieri, designer nonché sponsor della società per il terzo anno consecutivo –. Spero che questa divisa accompagni la squadra attraverso una stagione di successi, fondati sul forte legame che lega la squadra e la città». Successi che ci si augura copiosi già a partire da domenica al PalaVerde, nonostante l’inizio subito in salita per Fantoni e compagni, che fronteggeranno al via una fra le formazioni più temibili del campionato.