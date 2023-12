"La Bella Addormentata" di Tchaikovsky al Teatro Comunale di Ferrara

Ferrara, 29 dicembre 2023 - L’incantesimo del balletto classico prende forma sul palco del Teatro Comunale di Ferrara con due appuntamenti per "La Bella Addormentata", nell’allestimento del Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova, in un incredibile capolavoro del balletto classico.

Un vero e proprio salto sulle punte nella magia delle fiabe e dei sogni, in un mondo incantato di castelli, foreste, maledizioni e incantesimi. Il tutto accompagnato dai costumi e dettagli sontuosi e barocchi. Solo un bacio dell’amor puro spezzerà il sortilegio. La sua rappresentazione è una grande sfida per i ballerini, specialmente nell’interpretazione del personaggio principale, la principessa Aurora: richiede uno stile elegante e fragile allo stesso tempo. La Bella Addormentata è sicuramente anche una delle pagine più importanti scritte dall’illustre compositore russo, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, con melodie eterne come Rosa Adagio e Grande Valse Villageoise. La relazione tra la musica di Tchaikovsky e la coreografia di Marius Petipa è così perfetta che sarebbe difficile immaginare un'altra lettura della partitura. La simbiosi geniale ha reso questa pièce l'Opera più emblematica della danza classica. Questa produzione presenta un incredibile set di bellezza e realismo, costumi prodotti con dettagli sontuosi e barocchi, un ensemble di solisti e un corpo di ballo guidato da star del balletto russo. Orario spettacolo: venerdì 29 dicembre e sabato 30 dicembre alle 20,30 al Teatro Comunale di Ferrara. Biglietti: da 9 a 39 euro. La biglietteria in corso Martiri della Libertà 21 è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato (ore 10-13 e 16-19), giovedì mattina (ore 10-13) e domenica (ore 10-13 e 15-17), e nei giorni di programmazione fino all’inizio dello spettacolo. Per informazioni e vendite: biglietteria@teatrocomunaleferrara.it, 0532.202675. Biglietti acquistabili anche online. Prossimi appuntamenti di Opera Balletto: venerdì 26 gennaio alle 20 e domenica 28 gennaio alle 16 va in scena La Bohème musica di Giacomo Puccini, opera in quattro quadri di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Giovedì 25 gennaio alle 17,30 appuntamento al Ridotto del Teatro con Prima della Prima: conferenza di introduzione all’opera a cura di Luca Baccolini, critico musicale del quotidiano La Repubblica.