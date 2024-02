Carnevale estense, costumi e danze dell’800. In piazza Castello è una festa per tutti

Ferrara, 17 febbraio 2024 – Maschere e danze dell’800, storia e folklore nella due giorni del ‘Carnevale estense’. Questa mattina ha preso il via l’appuntamento promosso e organizzato da Pro loco Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara. In piazza Castello, c’è stata infatti la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità, delle maschere italiane, delle danze storiche e di tanti cittadini. Poi è seguita l’esibizione del gruppo majorettes Verona. Presente anche l’assessore Angela Travagli, la quale ha ringraziato pubblicamente la Pro loco di Ferrara e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, aggiungendo che.

"Si tratta di due giorni che richiamano molte persone anche da fuori, con la promozione del nostro territorio e di diversi prodotti locali", ha sottolineato l’assessore Travagli. Il presidente Pro loco Ferrara, Andrea Morona ha aggiunto: "Vogliamo che diventi un appuntamento fisso quello del ‘Carnevale estense’. Una festa che nasce facendo ‘rete’ con le diverse Pro loco del territorio". La piazza è stata invasa da maschere allegoriche, storiche, famose e meno famose del Centro nazionale coordinamento maschere italiane di Verona, quali il Comitato Benefico Orlando el Furios Borgo Roma (Verona), Conte e Contessa de Bisis, Papà de Gnoco e tante altre. Al termine della sfilata spettacoli di Danze Storiche a cura del Gruppo Danze storiche Calcagnini d’Este.

"Si tratta di un carnevale - ha precisato Monica Negrini, vice presidente Pro loco Ferrara - che richiama le antiche tradizioni delle nostre maschere e attraverso il Centro nazionale coordinamento maschere italiane, siamo riusciti per la prima volta ad inserire tra le 400 maschere italiane, anche quella estense di Lasagnin Mezacervela da Milzana". Applausi per il corteo in maschera con partenza dalla Corte del Castello Estense. Altro appuntamento un itinerario degustazione attraverso piazza Savonarola, piazza e Largo Castello per un’apericena alla scoperta delle più golose prelibatezze del mercato. In Piazza Savonarola ‘Carnival baby park’, area dei giochi antichi, raccoglie una dozzina di giochi "di una volta" realizzati artigianalmente, in legno, poi il big mattoncino e trucca bimbi.

Il programma di domenica

Il programma di domani, invece, inizia alle 11 in Sala Estense con l’incontro ‘Sua Maestà: Il Pasticcio di maccheroni alla Ferrarese’ presentazione pubblica della tipicità estense di Carnevale. Alle 16.30 sfilata dei bambini in maschera, dalle 17 in sala Estense ‘Il Teatrino dell’Es’ presenta ‘viva viva i Burattini’.