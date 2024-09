Interno Verde, 50 giardini aprono le porte

Ferrara, 5 settembre 2024 – Saranno 50 i giardini aperti per festeggiare la nona edizione di Interno Verde a Ferrara, che si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre. Il programma sarà ricco di sorprese, con decine di corti, cortili e orti urbani pronti ad accogliere per un weekend i curiosi, ferraresi e turisti, interessati ad esplorare l’anima più rigogliosa della città.

Le iscrizioni online sono già disponibili al sito www.internoverde.it . Per chi preferisce

iscriversi di persona sarà attivo da venerdì 6 settembre l’infopoint presso la sede

dell’associazione Ilturco, in via del Turco 39. Sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle

16 alle 19. Nei giorni della manifestazione l’infopoint si sposterà al Parco Pareschi, con

orario continuato dalle 9 alle 19. Alle persone iscritte verrà consegnata la mappa e il

braccialetto che funziona da pass, valido per l’intero weekend. Il contributo richiesto è di 11

euro per chi si iscrive entro venerdì 10 maggio, 15 euro per chi si iscrive nei giorni del

festival, sempre gratuito per i bambini fino ai 13 anni di età. Il libro con le descrizioni e le

fotografie dei giardini, stampato in edizione limitata, si potrà acquistare a 7 euro.

«Grazie alla sensibilità e alla generosità dei cittadini e dei tanti attori impegnati per il

territorio è stato possibile costruire un percorso di grande suggestione e significato»,

racconta Licia Vignotto, responsabile dell’evento. «Comprende palazzi privati di rilievo

storico e architettonico, solitamente non accessibili, ma anche orti e frutteti urbani, spazi

gestiti da realtà impegnate nel sociale, chiostri appartenenti a chiese e conventi, e luoghi

chiusi al pubblico da anni». Tra gli splendidi spazi che si potranno eccezionalmente visitare figurano eleganti residenze nobiliari, come Palazzo Santini Sinz e Palazzo Calcagnini, giardini legati alla memoria del Novecento, come Casa Hirsch, e luoghi di antica devozione, come il chiostro del monastero di Sant’Antonio in Polesine e l’orto coltivato all’ombra del campanile di San Francesco. La mappa completa si può già consultare online, insieme al calendario delle tante iniziative dedicate all’ambiente organizzate in collaborazione con i numerosi partner che aderiscono all’iniziativa: mostre, installazioni, visite guidate, laboratori per adulti e bambini, percorsi in bicicletta, incontri, colazioni e aperitivi tematici. Da non perdere: il workshop gratuito Interno Verde Data Viz, curato dai designer di Studio Nilo, rivolto a giovani grafici e illustratori.