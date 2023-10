Monsterland Ferrara 2023: al concertone con Sfera e Guè attesi in ventimila

Ferrara, 31 ottobre 2023 – Tutto pronto per l’atteso appuntamento di questa sera – sold out – con il maxiconcerto nell’ambito di Halloween Monsterland in Fiera, con l’arrivo stimato di 20mila persone.

Sette palchi dove si esibiranno Sfera, Guè, Nina Kraviz, Marco Carola, Teenage Dream, Padre Guilherme e Salmo, quest’ultimo già al Ferrara Summer Festival. Non ci sarà invece Marracash, bloccato da un improvviso problema di salute. Attesi all’interno novità che intratterranno il pubblico per tutta la serata con gadget, scenari, mostri, maschere artistiche e tanto altro.

Circa 150 gli operatori della sicurezza coinvolti, circa 100 baristi e 70 figure impegnate nell’area food. Sarà disponibile il servizio armadietto - che si può prenotare online - per custodire gli oggetti personali ed il servizio navette gestito da ‘West Coast Agency’ dalle 19 alle 6 - ogni 15 minuti con partenza sia dal parcheggio Kennedy (centro storico) che dalla stazione centrale per arrivare a Ferrara Monsterland (Ferrara Fiere) e viceversa. È possibile prenotare la corsa tramite il sito monsterland.it oppure acquistare il biglietto vicino la fermata della navetta dai venditori autorizzati.

Per l’evento è pronto un maxi piano di sicurezza, predisposto nei dettagli in prefettura. Per assicurare che tutto possa svolgersi in una cornice di massima serenità, anche alla luce della delicata situazione internazionale generata dal protrarsi dei conflitti bellici in atto, il prefetto Massimo Marchesiello venerdì scorso ha presieduto una riunione apposita del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha dedicato un focus particolare all’individuazione delle vie di afflusso e deflusso del pubblico, alla definizione di vie di fuga in caso di emergenza e alla pianificazione delle misure di assistenza.

"Domani (oggi, ndr) – aggiunge il prefetto – ci sarà il sopralluogo definitivo della Commissione". Ingenti gli apparati messi in campo: 127 steward e 30 telecamere di sorveglianza, a presidiare un’area che si estende per 20mila metri quadrati. Imponenti anche le risorse di uomini e mezzi delle forze dell’ordine e della polizia locale impegnate nelle attività di vigilanza e controllo: saranno presenti anche squadre specializzate antisabotaggio, artificieri e unità cinofile, oltre all’attività di supporto garantite dal personale di polizia postale e ferroviaria. Venti gli operatori sanitari e sei ambulanze.