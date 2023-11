Pinacoteca di Cento, gli eventi del weekend: grande festa per la riapertura

Cento (Ferrara), 24 novembre 2023 - Domani alle 11, dopo 11 anni dal sisma del 2012, riapre la Pinacoteca di Cento, cuore di Guercino, luogo con la massima concentrazione di opere del Maestro ma anche di tanti altri artisti come Provenzali, Gennari, Carracci, lo Scarsellino, Guido Reni, Gandolfi, le sculture di Galletti e tanti altri.

Per l’occasione, la città ha deciso di creare tre giorni di eventi ed approfondimenti per vivere appieno Guercino ma anche tutto ciò che il territorio offre.

La pinacoteca

Il percorso espositivo è unico e stato reso completamente accessibile da montascale e ascensori. Suddiviso su due livelli, prevede a piano terra il racconto del territorio e dei suoi artisti, una sala con le sculture e una con gli affreschi mentre al primo piano vi sono i capolavori di Guercino, della sua bottega e di artisti che si affiancano a lui. Si parla di 120 opere tra pitture e sculture, 46 disegni e 20 affreschi staccati.

Vi è anche la sala con la biblioteca specializzata su Guercino, sede anche del Centro Studi Internazionale e luoghi per ospitare mostre. E’ aperta dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18, fino al 7 gennaio 2024 vi sarà ingresso gratuito e successivamente il biglietto intero sarà di 8 euro prevedendo riduzioni e gratuità. Tutti i sabati la Pinacoteca sarà gratuita per i residenti del Comune di Cento Gli eventi di venerdì 24 novembre. Alle 21 al Cinema Don Zucchini in Via Guercino 19 vi sarà la proiezione del documentario “Guercino. Uno su Cento” di Giulia Giapponesi. Biglietto 4 euro. Sarà proiettato fino a domenica compresa

Gli eventi di sabato 25 novembre

Alle 11 si parte con l’inaugurazione della Pinacoteca e dalle 15 alle 18 in centro storico vi sarà la possibilità di visitare alcuni luoghi guerciniani, con una breve visita guidata e un momento musicale: EX Chiesa del SS. Nome di Dio in Via Benedetto Gennari 20, androne di Casa Gennari in Corso Guercino 10, la Basilica Collegiata di San Biagio in Via Ugo Bassi 47, l’androne di Palazzo in Provenzali in Via Provenzali 6, la Chiesa di San Pietro in Via Cesare Cremonino 23, il Cortile della Rocca di Cento in Piazzale Rocca dove vi sarà la Guercino Band e la Compagnia “Il Governatore delle Antiche Terre del Gambero” che realizzerà l’allestimento scenografico del cortile della Rocca. Alle 18 in Chiesa di San Lorenzo in Piazza Cardinal Lambertini ci sarà il concerto ‘Un air d’Italie Il mandolino a Parigi nel XVIII secolo’. Alle 21.30 davanti alla Pinacoteca il Guercino si balla con il dJ-set di Frankie hi-ngr mc, e in caso di pioggia l’evento si svolgerà nell’Auditorium Pandurera.

Frankie hi-ngr mc sarà anche tra gli ospiti dell’incontro di domenica 26 alle 11 in Sala Zarri dal titolo ‘Potere alla parola’ cioè un momento di confronto sull'importanza del linguaggio quando si parla di violenza di genere.

Gli eventi di domenica 26 novembre

Largo alla storia e all’approfondimento con la rievocazione storica del mercato contadino seicentesco ispirato alla tela di Guercino "La Fiera sul Reno Vecchio", un mercato attivo dalle 10 alle 13 in Piazza Guercino con figuranti in abiti storici, prodotti e mestieri antichi.

In Pinacoteca, invece, la giornata, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, è dedicata all’approfondimento di Guercino con alcuni dei suoi massimi esperti. Si tocca il tema di ‘Guercino e la sua bottega nelle istituzioni museali: L’importanza delle collezioni e i progetti di valorizzazione’, con Valeria Tassinari, Presidente del Centro Studi; David Ekserdjian della Sir Denis Mahon Foundation di Londra; Joanna Kilian, Deputy Director for Curatorial Affairs del Museo di Varsavia; Maria Luisa Pacelli della Pinacoteca di Bologna; Annamaria Bava della Galleria Sabauda di Torino; Gelsomina Spione dell’Università di Torino.

Per parlare di “Guercino e i suoi collaboratori: studi recenti, ricerche e nuove prospettive”, ci sarà lo storico dell’arte Fausto Gozzi; Francesco Gonzales della Sir Denis Mahon Foundation; David Stone dell’University of Delaware; Massimo Pulini dell’accademia Belle Arti di Bologna; Barbara Ghelfi, Giulia Marcantognini ed Enrico Ghetti di UniBo ed Elena Bastelli del Comune di Cento. Alle 15 anche la visita guidata animata e il laboratorio per bimbi dai 5 ai 9 anni e alle 17 quello per i più grandi, dai 10 ai 13 anni