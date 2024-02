Pooh in concerto a Ferrara, la band protagonista al Summer Festival

Ferrara, 14 febbraio 2024 - Nell’estate estense del Ferrara Summer Festival, arriveranno i Pooh con il loro tour ‘Amici per sempre’ facendo cantare tutta Piazza Ariostea, lunedì 8 luglio. Un annuncio dato oggi, in occasione della festa degli innamorati.

I Pooh arrivano a Ferrara con il loro tour ‘Amici per sempre’ lunedì 8 luglio

Sarà una serata all’insegna del rock italiano e della musica che ha attraversato le generazioni sin dagli anni ‘60 vendendo nel corso della carriera più di 100 milioni di dischi, record assoluto per un complesso italiano. Icone della musica, Robi Facchinetti (voce e tastiera), Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli sono pronti a salire sul palco per riabbracciare il loro pubblico facendo rivivere gli oltre cinquant’anni di musica, con successi leggendari, salendo sul palco estense a luglio, inserendo Ferrara nelle date del loro tour da sold out.

Un concerto che sarà in piazza Ariostea all’interno del del Ferrara Summer Festival, consolidato appuntamento musicale organizzato dall’associazione Butterfly. “È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dicono i Pooh - Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi”. Un altro grandissimo e storico gruppo tra le stelle del Festival. “La musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico approda a Ferrara nell’ambito del tour che vedrà i Pooh esibirsi nelle location più suggestive d’Italia – dice il presidente dell’associazione Butterfly Fabio Marzola -. Continuiamo a lavorare in vista della quinta edizione per una rassegna musicale sempre più varia e ampia che spazia tra i vari generi per rendere il festival allettante a tutte le fasce d’età.” Già svelati per questa 5° edizione: in piazza Trento Trieste il 21 giugno il format Deejay Time, il 26 giugno la cantautrice Annalisa, dopo il 3° posto a Sanremo, il 2 luglio Coez e Frah che tornano insieme sul palco per iniziare il tour estivo da Ferrara, il 30 giugno Tommaso Paradiso con il ‘Tommy Summer Tour’, il 6 luglio Tedua’. In piazza Ariostea, invece, il 7 luglio Calcutta, il luglio l’unica data italiana della band rock Extreme.