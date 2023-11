Esce in bicicletta e scompare. Ore d’ansia per un 74enne

Di lui si sono perse le tracce lunedì mattina, nella zona dell’ippodromo. Claudio Borghi, 74 anni, è uscito di casa e da allora non è più rientrato. L’allarme è stato dato dai familiari, al momento che non lo hanno visto rincasare all’ora di pranzo. Al momento della scomparsa indossava pantaloni della tuta sportivi di colore scuro, scarpe da ginnastica e un giubbetto impermeabile di colore giallo. Si è allontanato in sella a una bicicletta scura con due bisacce laterali. Borghi è alto circa 170 cm, corporatura media, capelli brizzolati con i baffi. Immediatamente è scattato il protocollo per le pesone scomparse, attivato dal Il Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara, di concerto con la prefettura, interessando ovviamente anche il comando provinciale dei vigili del fuoco, che si sono aggiunti alle ricerche utilizzando anche i droni e l’elicottero. Eventuali avvistamenti o chiunque abbia notizie utili in merito può contattare l’utenza d’emergenza 112.

Il quartier generale per le ricerche è stato allestito in via del Campo. Ieri mattina un elicottero ha sorvolato l’intera zona adiacente alla zona delle ricerche da terra, nel quartiere San Giorgio. Si battono anche in canali che sono vicini. Il pubblico ministero di turno ha dato il via libera al tracciamento del telefono cellulare in uso al settantaquatrenne. Fino alla tarda serata di ieri non c’erano state segnalazioni.

re.fe.