"G20 spiagge, lidi in tilt d’estate per i turisti"

Saranno impegnati a Roma il prossimo 2 febbraio per il secondo ‘Focus delle città balneari italiane – Proposta per lo status di città balneare’, i rappresentanti dei Comuni che fanno parte del ‘G20 Spiagge’, il network delle ventisei città balneari italiane con oltre un milione di presenze turistiche annue. Anche Comacchio fa parte della rete, assieme ad Alghero, Arzachena, Bellaria Igea Marina, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Cervia, Cesenatico, Chioggia, Forio, Grado, Grosseto, Ischia, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Orbetello, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste.

Il summit sarà ospitato nella sala Capranichetta in piazza Montecitorio. Nell’incontro verrà affrontato il più strategico dei temi: lo status di Città balneare. "Già lo scorso anno – spiegano dal G20 Spiagge – l’incontro ebbe esiti favorevoli: l’impegno delle forze politiche fu quello di riprendere il progetto in questa legislatura e produrre un insieme di nuove norme giuridiche che consentissero, anche ai Comuni di affrontare gli enormi problemi dati dall’aumento degli abitanti durante la stagione estiva". A rappresentare il Comune di Comacchio a Roma sarà l’assessore al Turismo Emanuele Mari: "In merito al più strategico dei temi del G20 Spiagge, ovvero l’istituzione dello ‘Status di Città Balneare’ – afferma -, già da tempo, come Comune di Comacchio, abbiamo aderito a tale richiesta, condividendo in pieno l’obiettivo degli altri Comuni italiani del G20 di poter affrontare, grazie a un insieme di nuove norme giuridiche, gli enormi problemi, dati dall’aumento degli abitanti nei comuni costieri nel periodo estivo, in termini di sicurezza, viabilità, asporto rifiuti e quant’altro con la conseguenza che le amministrazioni locali faticano a far fronte all’aumento delle spese e quindi alla necessità di offrire all’ospite servizi sempre più qualificati".

E proprio questo sarà il tema che verrà discusso nell’ambito dell’incontro, che rappresenta la prima di una serie di attività che il G20 Spiagge affronterà nel corso del 2023, che sarà un anno decisivo per il balneare italiano, forte anche dei risultati della stagione trascorsa. Altro appuntamento importante sarà quello che si terrà tra il 3 al 5 maggio: il summit ‘G20 delle spiagge’, che è in programma ad Arzachena in Sardegna. Da soli, si ricorda, i Comuni del G20 attraggono 70 milioni di presenze turistiche: il 16% di quelle complessive registrate in Italia.

Valerio Franzoni