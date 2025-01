’Giardino dei versi’, boom di autori in lizza

Il 2025 porta con sé importanti novità per la seconda edizione dell’iniziativa poetica letteraria ’Il Giardino dei Versi’. Dato l’elevato numero - 86 (superata la quota dello scorso anno) - di componimenti (56 in versi, 30 in prosa) pervenuti finora (c’è ancora tempo sino al 31 gennaio) da ben 40 autori, l’organizzazione ha deciso di incrementare i premiati d’entrambe le sezioni. Saranno infatti tre le posizioni a cui saranno consegnati i buoni consumazione ristorante. I vincitori riceveranno altresì una targa ricordo. "Segnali inequivocabili della bontà e della crescita di una rassegna che si arricchisce d’una particolarità – sottolineano gli organizatori – : il banchetto solidale del libro usato. Sarà allestito nel ristorante di via Ponchelli nella settimana delle premiazioni (fissate per la sera di giovedì 13 marzo). Tutti i partecipanti all’iniziativa poetica letteraria e non, potranno donare volumi in proprio possesso (i primi 30 li ha già forniti Mattia Viviani). In cambio di un contributo spontaneo, questi potranno essere liberamente acquistati". Gli introiti saranno devoluti al Gruppo Estense Parkinson (organizzazione non lucrativa di utilità sociale le cui attività sono prestate in modo spontaneo, gratuito dai volontari).

Solidarietà, cultura, socializzazione in un’iniziativa poetica letteraria a cui si può aderire, in maniera gratuita, inviando (alla mail ulisse2008v@libero.it con indicazione di un contatto telefonico con whatsapp) un massimo di 2 componimenti inediti, per sezione, a tema libero, ma non violanti le norme del buon costume o gusto, in lingua italiana o in dialetto (con la traduzione). Saranno, poi, esaminati dalla giuria demoscopica composta dagli stessi partecipanti che voteranno senza conoscere l’abbinamento testo autore. Prevista anche una commissione di qualità (composta da Riccardo Modestino, Russo e Di Natale) che avrà potere deliberativo in caso di parità ed, inoltre, decreterà i due componimenti qualitativamente migliori. "Molti motivi d’interesse per una rassegna che vuole stimolare la fantasia, la capacità di descrivere territori, raccontare fatti, esprimere emozioni, sensazioni, stati d’animo. Azioni – concludono troppo trascurate nella frenesia della società contemporanea".

re. fe.