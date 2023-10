Il trio di Silvia Valtieri sulle tracce di Dave Frishberg

Silvia Valtieri, pianista, polistrumentista, cantante e improvvisatrice musicale, approda stasera alle 21 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167). Sul palco del Jazz club è accompagnata da Nicola Govoni e Giacomo Ganzerli per omaggiare Dave Frishberg, pianista, compositore e paroliere, poco noto nel nostro paese ma che ha lasciato in eredità canzoni interpretate e incise da artisti come Blossom Dearie, Rosemary Clooney, Shirley Horn, Anita O’Day, Mel Tormé e altri grandi nomi del jazz. Valtieri, formazione classica, si converte al jazz e inizia la sua carriera suonando in svariati teatri, club e festival.