La Banca di Imola raddoppia. Inaugurata la seconda filiale

CENTO

Grande affluenza di clienti per il taglio del nastro con brindisi di Natale nella filiale di Cento sede della Banca di Imola, che fa parte del Gruppo bancario Cassa di Ravenna. La filiale è la seconda agenzia aperta a Cento nella centralissima via Guercino, dopo la filiale Cento agenzia 1, inaugurata nel 2008.

La presenza di ben due filiali della Banca di Imola è stata decisa per rispondere al meglio alle necessità della clientela, che sempre più numerosa sta rispondendo con grande interesse alle proposte economico - finanziarie ed assicurative della Banca.

A fare gli onori di casa il presidente di Banca di Imola, Giovanni Tamburini, il direttore generale Sergio Zavatti insieme al presidente del gruppo bancario La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli. Al brindisi sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, che ha sottolineato la grande soddisfazione dell’Amministrazione comunale per il servizio di tesoreria affidato a Banca di Imola, l’assessore al bilancio, Carlotta Gaiani, il parroco don Paolo Marabini oltre a diversi Consiglieri e Sindaci della Banca. Il presidente Tamburini ha sottolineato l’impegno della Banca di Imola al fianco e a supporto delle famiglie e delle imprese e l’importanza di essere capillarmente presenti nel territorio di riferimento della Banca, contribuendo concretamente al suo sviluppo economico.

Le due filiali di Cento garantiscono infatti un servizio puntuale e ben riconosciuto a un territorio in grande crescita e ricco di opportunità. L’intervento conclusivo è stato tenuto dal presidente Patuelli. Banca di Imola, con le sue 37 filiali, fa parte del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna e opera in due rtegioni, Emilia-Romagna e Toscana, e in quattro province: Ferrara, Bologna, Ravenna, Firenze.