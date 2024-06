La Giostra del Borgo fa il botto: "Raggiunto record di presenze"

Si è conclusa domenica la XXI edizione della Giostra del Borgo, l’annuale appuntamento rievocativo e gastronomico di Borgo San Luca all’ippodromo. Questa edizione, che segna un nuovo record di presenze su tutto l’arco di tempo della manifestazione, è stata caratterizzata da una offerta ancora più ricca di eventi rievocativi ed artistici, offerta che sarà ulteriormente ampliata e potenziata nella futura edizione. Così Borgo San Luca: "Ringraziamo tutti i contradaioli, dai giovanissimi fino ai più maturi, che hanno prestato la loro preziosa opera a titolo di puro volontariato per la migliore riuscita dell’evento ed esprimiamo soddisfazione per il numerosissimo pubblico dei ragazzi, delle famiglie giunte da tutto il territorio, che ha frequentato gli accoglienti spazi all’aperto in cui si è svolta la kermesse. L’appuntamento è al prossimo anno, sempre con nuove proposte".