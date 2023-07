Ferrara, blitz della polizia all’alba: minorenni arrestati per rapine e furti

Ferrara, 14 luglio 2023 – Il blitz è scattato all'alba. Al termine di una lunga indagine, la polizia di Stato sta eseguendo sette misure cautelari a carico di molti minorenni stranieri.

I giovani sono indagati a vario titolo per rapina, tentata rapina, furto aggravato e tentato furto in abitazione. Le misure sono state emesse dal tribunale dei minori di Bologna e l'operazione, tuttora in corso, è condotta dagli uomini della squadra mobile in collaborazione con i colleghi del reparto prevenzione crimine di Bologna.