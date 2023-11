Omicidio Bergamini, duello sul consulente

Si apre con il botto la nuova udienza in Corte d’Assise a Cosenza nel processo per l’omicidio di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. L’avvocato di parte civile Fabio Anselmo ha chiesto che uno dei due testi di giornata, il professore (ex ordinario di medicina legale all’università di Catanzaro) Pietrantonio Ricci, non venisse ascoltato. Ricci, che aveva svolto alcune consulenze per conto della famiglia Bergamini, era stato ammesso nella lista dei testimoni lo sorso 25 ottobre 2021 ma poi non era stato ascoltato perché la sua deposizione era stata considerata ormai ininfluente. In novembre la difesa dell’imputata Isabella Internò ha però depositato alcune consulenze dello stesso Ricci, diventando quindi anche consulente della difesa. Anselmo ha definito inutilizzabili e inammissibili le consulenze prodotta da Ricci per la difesa. "Ricci – ha spiegato il legale – non è mai stato revocato come consulente da Donata Bergamini (sorella di Denis, ndr) né lui ha rinunciato all’incarico, quindi al momento risulta consulente della parte civile e della difesa. Un caso più unico che raro. La sua testimonianza avrebbe un carattere incriminante". Ricci, ha rivelato sempre Anselmo, è stato denunciato alla procura di Castrovillari che ha girato la procedura alla procura di Cosenza. Anche il pm Luca Primicerio ha chiesto che Ricci non venisse ascoltato come consulente e testimone. Di parere opposto, ovviamente, gli avvocati della difesa Rossana Cribari e Angelo Pugliese. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte ha deciso di non ammettere nel procedimento in corso le consulenze di Ricci fornite alla difesa ma di ascoltarlo solo in qualità di testimone qualificato. "Io sono e mi sento ancora un consulente della famiglia Bergamini" ha detto Ricci. In merito agli esami con la glicoforina effettuati sul corpo di Denis ha affermato che "il problema della glicoforina è che da sola non la si può considerare in termini di assoluta certezza". Il pm ha insistito sulle cause del decesso di Denis: "Non c’è alcun dubbio che il corpo presentasse un’asfissia meccanica violenta" ha detto Ricci.