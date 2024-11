Progetto Archimede, percorso di autonomia contro l’autismo

Si è tenuto alla Città del Ragazzo l’evento conclusivo del Progetto Archimede, finanziato dal Comune di Ferrara e che ha visto coinvolti la Fondazione don Calabria per il Sociale E.T.S., la Coop Il Germoglio (ente capofila) e la coop Integrazione Lavoro. Sono intervenuti all’evento Uonpia di Ferrara e ASP Ferrara Servizio sociale adulti. Officina 68 è stata invitata come azienda accogliente sul territorio; ha dimostrato infatti sensibilità e competenze rispetto al tema dell’autismo aprendo le porte a ragazzi dello spettro. Il progetto rivolto a bambini e giovani dello spettro autistico dai 4 ai 30 anni ha visto la realizzazione di diverse attività sia nell’area di Ferrara che di Copparo. Le attività socioeducative si sono svolte con supporti mirati a domicilio o durante i momenti ricreativi principalmente nel periodo estivo. I ragazzi hanno potuto migliorare le autonomie personali grazie ad un progetto specifico che li ha aiutati ad utilizzare i mezzi pubblici e a sviluppare abilità pedonali. Rispetto alla sperimentazione di laboratori pratici i giovani si sono misurati nelle attività di cucina, trasformazione dei prodotti come conserve e marmellate, giardinaggio, grafica e programmazione informatica.

Ampio spazio è stato dato al progetto di socializzazione che ha riguardato piccoli gruppi omogenei, che si sono confrontati su argomenti di interesse per età e hanno avuto l’occasione anche di condividere momenti piacevoli con passeggiate in centro. L’affettività e la sessualità sono state le tematiche affrontate dai ragazzi più grandi: il confronto mediato da un operatore esperto ha permesso di condividere in gruppo pensieri e riflessioni personali. I genitori hanno avuto uno spazio dedicato su diverse problematiche ricevendo risposte mirate in particolare sui comportamenti problema e su tematiche relative alla crescita. Vi sono stati incontri dedicati ai genitori che stanno affrontando con i propri figli il momento di transizione dal mondo della scuola a quello lavorativo.