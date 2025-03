Sorpreso a spacciare eroina: denunciato dalla Polizia Locale

Ferrara, 15 marzo 2025 – Una nuova operazione contro lo spaccio di droga. Un trentenne nigeriano, già condannato per appartenenza all'organizzazione criminale Vikings, è stato sorpreso a spacciare eroina e denunciato dagli agenti della Polizia Locale Terre Estensi. L'episodio risale alla settimana scorsa, quando il personale del comando, a seguito di diverse segnalazioni pervenute dai residenti, ha posto sotto osservazione l'uomo.

Il pedinamento e il sequestro della droga

Il soggetto è stato seguito mentre percorreva via Modena a bordo di un monopattino. Giunto sul ponte di legno all'altezza di via Luigi Gulinelli, l'uomo si è fermato per incontrare un trentatreenne ferrarese con cui, presumibilmente, aveva appuntamento. Il nigeriano ha ceduto all'acquirente una dose di eroina in cambio di denaro. Subito dopo lo scambio, i due soggetti hanno preso direzioni opposte: l'acquirente verso il centro città, mentre lo spacciatore verso la periferia. Gli agenti impegnati nel pedinamento hanno prima raggiunto l'acquirente, al quale è stata sequestrata la droga e contestata la violazione amministrativa prevista per la detenzione ad uso personale di sostanza stupefacente. Lo spacciatore, invece, è stato seguito a vista dagli agenti in borghese e fermato vicino alla sua abitazione.

La perquisizione dell’abitazione

A seguito della flagranza del reato e avendo fondato motivo di ritenere che potesse essere rinvenuta altra sostanza stupefacente nel proprio domicilio, gli agenti hanno proceduto a perquisire l'abitazione, nella quale sono stati rinvenuti 2.295 euro in contanti, un bilancino di precisione insieme ad un coltello, un grinder e diversi telefoni cellulari. Una volta avvisato il PM di turno, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Un passato nei ‘Vikings’

Dai controlli è inoltre emerso che l'indagato, in passato, era stato condannato e incarcerato per appartenenza all'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata Vikings. A carico dello stesso risultava anche un'ordinanza dell'Ufficio di sorveglianza di Torino che aveva disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata, le cui prescrizioni includono il divieto di allontanarsi dalla provincia di domicilio senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonché il divieto di intrattenersi con persone pregiudicate o tossicodipendenti. Per questo motivo, gli agenti hanno provveduto ad allertare l'autorità giudiziaria competente.

Coletti: “Continua la lotta contro lo spaccio”

Nel merito di quest’ultima operazione della Polizia Locale, l’assessora alla polizia locale Cristina Coletti sottolinea: "Questo intervento conferma l'efficacia del nostro impegno nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. È particolarmente significativo che il soggetto denunciato fosse un ex appartenente alla cosiddetta mafia nigeriana, un'organizzazione criminale contro la quale questa Amministrazione ha combattuto al fianco delle autorità durante il precedente mandato. Si tratta di un tema molto sensibile per i cittadini ferraresi, che chiedono sicurezza e legalità. Continueremo a mantenere alta la guardia-ha concluso l’assessora Cristina Coletti-contro qualsiasi tentativo di ricostituzione di questi gruppi criminali, grazie alla professionalità della nostra Polizia Locale, in sinergia con le altre forze dell'Ordine e la preziosa collaborazione dei cittadini, le cui segnalazioni sono fondamentali per il nostro lavoro".