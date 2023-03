Stefano Cavalieri scomparso a Comacchio, il dramma dei genitori

Nel riquadro, Stefano Cavalieri, 26 anni e le ricerche a Comacchio

Comacchio (Ferrara), 11 marzo 2023 – Un mistero fittissimo, per il momento, nato in un fazzoletto di strade, qualche manciata di chilometri, a Comacchio. Stefano Cavalieri, 26 anni, pescatore, sembra essere sparito nel nulla. Inghiottito dal buio della sera di martedì 7 marzo, quando dalle 22.30 si sono perse le sue tracce. "Come se fosse stato risucchiato da un Ufo", commenta il padre Luigi, affranto come si può immaginare. Senza parole, accanto alla moglie Elisabetta distrutta dall’angoscia di non riuscire ad avere notizie del figlio. Gentili e disponibili entrambi, nonostante l’enorme dolore che stanno vivendo non riescono a trovare una sola, pur minima, spiegazione della sparizione del loro Stefano. "L’ho visto per l’ultima volta martedì intorno alle 21.30 – racconta la madre con un filo di voce, gli occhi infossati da notti insonni – mi ha portato la borsa della piscina dove era stato per fare fisioterapia alla gamba che ha ancora i postumi di un incidente. Era tranquillo come sempre. Stava bene. Era uscito dall’appartamento della fidanzata, dove Stefano vive, poco distante da qui. Poi a mezzanotte e mezza la telefonata della ragazza che ci chiedeva se Stefano fosse con noi e che non riusciva a mettersi in...