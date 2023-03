Comacchio (Ferrara), Stefano Cavalieri esce di casa e scompare

Stefano Cavalieri, 26 anni, scomparso dalla sera di martedì

Ferrara, 9 marzo 2023 – L’ultima volta che lo hanno visto è stato martedì alle 22,30 nel bar Chiosco, vicino al centro di Comacchio, prima di ripartire alla guida di una Bmw. Poi Stefano Cavalieri, 26 anni, pescatore di vongole, è scomparso nel nulla, senza lasciare traccia.

Il fratello Mauro ha sporto denuncia ai carabinieri per la sparizione del giovane. I militari stanno visionando le telecamere per capire in che direzione se ne sia andato. Stefano Cavalieri, secondo il fratello Mauro, è un giovane che non ha problemi ed è amato dalla propria famiglia e dagli amici.

“La sua sparizione ha dell’incredibile, non riusciamo a capacitarci”, sottolinea il fratello.

Il giovane è molto conosciuto in paese e la famiglia gestisce il bar Ideal nel centro storico di Comacchio. Carabinieri, protezione civile e amici lo stanno cercando in tutta la zona, ma per ora non ci sono novità.

Le segnalazioni di eventuali avvistamenti devono essere fatte ai carabinieri della compagnia di Comacchio al telefono 0533.319900.