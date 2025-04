Stupro di gruppo in un casolare, al via il processo per l’ultimo uomo

Si è aperto ieri mattina il processo a carico dell’ultimo soggetto accusato di uno stupro di gruppo ai danni di una giovane avvenuto ormai undici anni fa tra la città e Portomaggiore. L’imputato, un 32enne romeno, è stato a lungo irreperibile e di conseguenza il procedimento a suo carico era stato sospeso. Fino a ieri, quando si è celebrata l’udienza filtro davanti al collegio giudicante, udienza poi aggiornata al primo ottobre.

I fatti al centro del procedimento risalgono alla notte del 5 dicembre del 2014. Tutto è cominciato in città. La presunta vittima, una ragazza di origine serba all’epoca dei fatti 26enne, si trovava in via Veneziani quando è stata avvicinata da due persone. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la ragazza sarebbe stata caricata a forza in macchina, malmenata, derubata e portata nel casolare di Portomaggiore. Qui ad attenderla c’erano altre persone. Tra quelle mura, lontano da tutto e tutti, si sarebbe consumata la violenza di gruppo. L’orrore, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe durato circa due ore. Gli uomini l’avrebbero violentata a turno e poi l’avrebbero lasciata andare.

Col passare dei giorni, i carabinieri che si stavano occupando della vicenda sono arrivati a individuare quattro persone, presunte responsabili dell’accaduto. Una di loro, un moldavo di 41 anni, è stato già condannato a otto anni di reclusione in abbreviato. Il secondo è stato invece assolto perché vittima di uno scambio di persona. Il terzo era stato invece rinviato a giudizio. Per il quarto soggetto era tutto fermo, dal momento che si era reso irreperibile poco dopo i fatti e fino all’ottobre de 2023, quando è stato ritrovato. Ora, a undici anni dall’accaduto, il processo a suo carico si appresta a ricominciare.