Tensione in corso Giovecca. Lite e spintoni tra due gruppi. Parapiglia davanti a San Rocco

Ci sarebbe la richiesta di una sigaretta (o di qualche spicciolo) all’origine della zuffa che, ieri pomeriggio, ha generato momento di tensione in corso Giovecca. Vicino all’ingresso della casa della salute San Rocco, due gruppi di ragazzi hanno iniziato a litigare animatamente. Un alterco perlopiù verbale, ma nel corso del quale sono volati anche spintoni e ‘manate’. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Il caos però è stato tanto, al punto da attirare sul posto una pattuglia dei carabinieri e tre della polizia locale. Il tutto sotto gli occhi di numerosi passanti e degli utenti che entravano e uscivano dal San Rocco.

Tutto comincia intorno alle 14.30. Protagonisti due gruppi, uno di giovanissimi e l’altro di ragazzi di qualche anno più anziani. In tutto, secondo alcuni testimoni, sono in otto. Le due comitive si incontrano per strada. Uno si avvicina all’altro gruppo, fa la propria richiesta e, immediatamente, la situazione si scalda. Iniziano a volare parole pesanti e insulti. Inizialmente, raccontano alcuni presenti, la discussione è tra due persone. Ma ben presto gli amici dell’una e dell’altra parte intervengono per dare mano forte. Le voci si accavallano, volano parole forti, attirando l’attenzione di molti passanti. La situazione degenera e iniziano ad alzarsi le mani, quando sul posto iniziano ad arrivare le pattuglie, nel frattempo avvisate da qualcuno. Alla vista dei lampeggianti, due ragazzini del gruppo più ‘giovane’ si allontanano. Gli altri rimangono sul posto. Gli animi si placano e non resta che rimanere lì a raccontare ad agenti e militari la propria versione di un pomeriggio di ordinaria follia.

Federico Malavasi