Tenta di strangolare un uomo, a processo

CENTO

Ci sono voluti tre anni, ma alla fine la vicenda che ha ruotato attorno a una violazione di domicilio, in un’abitazione di Cento, e alle successive percosse all’anzianoche abitava in quell’appartamento. Tanto da essere necessario il trasferimento al pronto soccorso. Ieri si è svolta l’udienza prebattimentale davanti al giudice del Tribunale di Ferrara, cui seguirà l’udienza filtro, il 3 febbraio prossimo, per l’inizio vero e proprio del processo.

Il fatto risale al 24 luglio del 2021, quando i due imputati un centese di 48 anni, oggi residente a San Giovanni in Persiceto e una donna di 44 anni, originaria di Carbonia, e residente a Cento, tentarono di entrare con la forza nell’abitazione della vittima, con violenti calci alla porta di ingresso, aiutando anche con una sedia di legno. Colpendola ripetutamente per cercare di sfondarla.

Non riuscendoci per l’intervento del proprietario e parte offessa nell’attuale processo. Non solo, la coppia è anche accusata di lesioni aggravate, perché per cercare di bloccare il proprietario che stava cercando di impedire loro di entrare, lo hanno picchiato violentemente. Secondo quano ricostruito nel corso degli accertamenti, la donna lo avrebbe colpito alla testa con la sedia in legno con la quale aveva cercato in precedenza di sfondare il portone di ingresso, mentre il compagno io avrebbe afferratto al collo, stringendolo, per poi scaraventarlo a terra. Caduta che avrebbe provocato all’uomo una trauma cranico che i sanitari dell’ospedale giudicarono guaribile in dieci giorni, oltre che ai segni evidente del tentativo di strangolamento da parte dell’imputato.

Da febbraio prossimo saranno sentiti alcuni testimoni per ricostruire quella notte di ordinaria follia e capire che cosa avesse scatenato così tanta rabbia nei confronti del proprietario di casa.

re.fe.