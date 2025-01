Torna il Progetto decoro. Pulizia e sanificazione, interventi sui cassonetti

Spazzamento e pulizia delle strade, sanificazione dei cassonetti e raccolta di rifiuti abbandonati. A Ferrara anche per il 2025, l’amministrazione comunale, in collaborazione con il Gruppo Hera, promuove il Progetto decoro, una serie di interventi straordinari finalizzati a rendere ancora più pulite le strade della città e le isole ecologiche di base in cui sono alloggiati i cassonetti.

L’attività di pulizia profonda di quartieri e frazioni è partita nei giorni scorsi da Malborghetto e Francolino, mentre la roadmap prevede, entro fine anno, interventi anche in zona Gad, via Bologna (su entrambi i lati), Barco, Villanova, Denore, Quartesana, Cona e Pontelagoscuro. Il progetto, che ciclicamente copre tutto il territorio comunale, mette in campo in ogni quartiere una squadra di Hera composta da diversi operatori che utilizzeranno gru alza-cassonetti, idropulitrice, spazzatrice e un autocarro per la pulizia manuale.

In particolare, sia i cassonetti sia le piazzole che li ospitano saranno lavati e sanificati mentre i bidoni danneggiati saranno ripristinati. Il programma prevede anche lo spazzamento straordinario delle strade, sia quelle in cui ci sono i cassonetti sia le vie limitrofe.

Nel corso dell’anno saranno circa 500 le isole ecologiche di base sulle quali interverranno gli operatori Hera: l’obiettivo dell’iniziativa è mantenere quartieri più puliti, con dotazioni in ordine, al servizio di tutti. "Anche quest’anno riparte il Progetto decoro – spiega il vicesindaco con delega all’Ambiente, Alessandro Balboni –, un’importante azione di pulizia messa in campo dall’amministrazione comunale e Hera diffusa su tutto il territorio ferrarese.

In questi anni abbiamo fatto tanto per ridurre abbandoni e degrado: abbiamo sviluppato diverse campagne di sensibilizzazione, dagli eco graffiti, alle installazioni ‘Broken Window’ alla campagna contro le deiezioni canine, e adottato contromisure come le fototrappole o le Gev. Tutte queste azioni hanno il solo scopo di mantenere Ferrara pulita e vivibile per ferraresi e turisti, proprio per questo riteniamo fondamentale continuare a investire in azioni concrete per promuovere il decoro di tutte le aree della nostra città".

"L’attività di pulizia profonda dei quartieri è ripresa anche quest’anno, forte dei risultati ottenuti nei mesi scorsi in termini di decoro e dell’apprezzamento riscontrato da parte dei cittadini. Si ricorda con l’occasione - conclude Andrea Bazzi, responsabile servizi ambientali dell’Area Ferrara del Gruppo Hera – l’importanza di utilizzare correttamente i contenitori e i servizi a disposizione separando bene i rifiuti, per consentirne il recupero ed evitare sempre, senza eccezione, qualunque abbandono su suolo pubblico".