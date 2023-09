Viaggio in un ’Castello da favola’. Visite guidate con genitori e figli

Al via oggi il ciclo di visite guidate al Castello Estense, pensate innanzitutto per le famiglie, e aperte anche a tutti gli adulti che “si sentono ancora un po’ Peter Pan e sono curiosi di scoprire i segreti del maestoso simbolo della città, in una maniera divertente e diversa dal solito”, spiegano dall’organizzazione di InFerrara, il partner del Comune per la promozione e commercializzazione dei prodotti turistici cittadini. "Una nuova occasione per scoprire la storia, i segreti, la curiosità del monumento simbolo di Ferrara, con occhi diversi e da un diverso punto di vista. L’iniziativa – spiega l’assessore Matteo Fornasini – si inserisce nelle nuove opportunità offerte dalla partnership con InFerrara, che ha come obiettivo anche il potenziamento dell’offerta turistica, rispondendo alle esigenze e ai desiderata di diverse fasce di pubblico, anche e soprattutto delle famiglie e dei giovani". Gli appuntamenti si svilupperanno da oggi e per i prossimi mesi, fino a febbraio, per accompagnare bambini e genitori lungo percorsi sempre nuovi: tra principi e principesse che abitarono il Castello, alle feste di carnevale che vi si svolgevano, tra le cucine di corte dove risuonano storie di cuochi e mortadelle gialle, misteri e atmosfere natalizie. Si parte quindi alle 16 con “Un castello da favola: principesse e cavalieri a corte”; un viaggio alla scoperta della fortezza estense attraverso le vicende di coraggiose principesse e gentili cavalieri, raccontate in modo interattivo ai giovani visitatori, tra letture divertenti e piccole sfide. La visita attraversa le antiche sale alla scoperta degli elementi tipici dei castelli medievali: le affascinanti e oscure prigioni, lo splendido ‘Giardino degli aranci’, dove la guida narrerà le vicende dei personaggi vissuti a corte, e i saloni dove cercare insieme curiosi simboli e dettagli di stemmi.

Tutti i dettagli degli otto appuntamenti, della durata di circa un’ora e 15 minuti l’uno, sono disponibili sul sito www.inferrara.it, nella sezione ‘booking esperienze’ dove sarà possibile anche effettuare direttamente l’acquisto online. Le esperienze hanno un costo di 8 euro per i bambini dai 5 ai 12 anni, 4 euro per adulti e ragazzi dai 13 e gratis fino ai 4 anni. Le tariffe non includono il biglietto d’ingresso al Castello Estense.