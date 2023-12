Regalo di Natale per i dipendenti di Conserve Italia: ecco cosa ci sarà nella busta paga

Codigoro (Ferrara), 7 dicembre 2023 – In busta paga un premio di 1.600 euro. Quest’anno anche allo stabilimento di Pomposa di Conserve Italia è stato tagliato il traguardo del massimo risultato, raggiungendo il 100%. Un bel traguardo, così nel mese di dicembre con le competenze di novembre, verrà erogato il premio di produzione ai lavoratori. La cifra di 1,600 euro ai dipendenti che lavorano tutto l’anno. Per gli stagionali la somma verrà porzionata in base alle giornate di lavoro.

Sarà un bel Natale anche per i 15 dipendenti, sempre dello stabilimento di Pomposa, che verranno assunti a tempo indeterminato. "Non è un grandissimo numero, ma rappresenta comunque un ottimo risultato. Essere finalmente assunti è una grande gioia, puoi andare in banca e chiedere un mutuo che altrimenti ti verrebbe negato", così esprime la sua soddisfazione Dario Alba, segretario generale Flai-Cgil, per i punti contenuti nell’accordo al quale ha lavorato il coordinamento Gruppo Conserve Italia. Erano presenti le segreterie nazionali e provinciali Flai-Cgil, Fai Cisl, UiIa-Uil e tutte le Rsu (Milena Grassi per Cisl, Mirco Cavallini per Uil e Antonio Succi per Cgil).

Il premio è solo uno dei capitoli. Il coordinamento del Gruppo Conserve Italia, nella sede di San Lazzaro di Savena (Bologna), nei giorni scorsi ha analizzato l’esercizio 2022/23 e il premio legato agli obiettivi. Il bilancio, approvato dall’assemblea dei soci, che si è svolta a ottobre, ha evidenziato un utile di esercizio 2022/23 che chiude con un risultato netto positivo più che soddisfacente, ottenuto grazie al contributo di tutti i lavoratori del gruppo Conserve Italia. Luci e ombre. L’azienda vive alcune difficoltà a causa delle guerre in corso e ad un aumento dei costi legato all’approvvigionamento delle materie prime e all’energia.

"Il dato di esercizio consolida un buon andamento aziendale – spiegano i sindacati – e rafforza i molteplici investimenti di carattere impiantistico e logistico programmati per lo stabilimento di Pomposa nel breve periodo. Tutti i siti produttivi del gruppo hanno raggiunto importanti performance. Quest’anno – la bella notizia – verrà riconosciuto anche allo stabilimento di Pomposa il massimo risultato". Un bello sforzo che renderà più ’pesante’ la busta paga dei lavoratori. "Il raggiungimento degli obiettivi – concludono – fa si che venga aumentato il reddito di dipendenti e famiglie in un momento difficile anche a causa dell’inflazione".